220 атлети ще участват на турнира "Нови звезди" в НСА

Над 220 атлети ще стартират на 48-ият Международен лекоатлетически турнир „Нови звезди“, който се провежда за купите на Ректора на НСА „Васил Левски“.

Надпреварата ще се проведе тази събота, 16 май, като състезателната програма започва в 13:00 часа на централния стадион на НСА „Васил Левски“.

Организаторите очакват силна конкуренция, оспорвани стартове и високи резултати в поредното издание на турнира, който продължава да бъде важна сцена за изява на утвърдени и млади таланти в българската лека атлетика.

На студентите-лекоатлети от НСА „Васил Левски“ с най-силно постижение при мъжете и жените ще бъдат връчени специални купи от името на патрона на турнира — Ректора на НСА „Васил Левски“ проф. Красимир Петков, дн. Традиционно ще има и мемориални призове в памет на именити лекоатлети и преподаватели.

Турнир "Нови звезди" се организира от клуб КЛАСА в партньорство с Българска федерация по лека атлетика.

Лукан и Гресие са най-добрите атлети в Европа за април

