»
Маратонът на приятелството в Плевен ще осигури стипендии за бъдещи лекари

  • 14 май 2026 | 11:12
Дванадесетото издание на Маратона на приятелството, което ще се проведе на 17 май 2026 г. в Плевен, ще осигури стипендии за студенти по медицина по програмата „Готови за успех“ на фондация BCause. Инициативата е насочена към студенти с отличен успех, загубили родител или израснали без родителска грижа.

Маратонът на приятелството е уникален по рода си празник, в който участват както опитни състезатели, така и хора, които тепърва откриват бягането. Дистанциите са разнообразни, за да може всеки да се включи – класически маратон 42.2 км, полумаратон 21.1 км, 10.55 км, щафета 2×10.55 км или DECATHLON – Масов крос 3 км. Специално място е отделено и на най-малките участници чрез детското бягане VIDAS Run Kids, което дава възможност на деца от 6 до 12 години да направят първата си среща със спорта в подкрепяща и приятелска среда.

Стартът ще бъде даден в 9:00 часа от централния площад пред мавзолея, а трасето минава през целия град, за да могат максимално много хора да се включат в това незабравимо изживяване.

Достъпността е сред водещите принципи на събитието. Участието е безплатно за деца, за участниците в масовия крос на 3 км, за хора с увреждания с решение на ТЕЛК и за ветерани над 60 години. В последното издание се включиха над 900 участници от 13 държави, сред които 600 деца и хора с различни възможности.

Програмата на маратона включва и специален крос за приобщаване на хора с различни способности, реализиран с партньорството на Maria’s World Foundation и Jamba. Спортен партньор на събитието е DECATHLON, организатор на „DECATHLON – Масов крос 3 км“ и на инициативата „DECATHLON – Спорт за всички“, чрез която централната част на Плевен ще се превърне в отворена зона за спортни активности за хора от всички възрасти и нива на физическа активност – включително и за домашни любимци.

Основен спонсор на 12-ия Маратон на приятелството е EUROINS. Събитието се организира от Eyes Open в партньорство с Община Плевен и се реализира с подкрепата на VIDAS,

Nuvei и PwC, компании, които последователно подкрепят развитието на спорта и обществено значими каузи.

В подготовката се включват и доброволци от различни държави и общности, които с подкрепата си допринасят за приятелския дух и атмосфера на маратона. „За нас това никога не е било просто спортно състезание. Това е общност и кауза, които се развиват година след година,“ споделя Станимира Георгиева от социалното предприятие „Айс-Оупън“, съорганизатор на събитието.

