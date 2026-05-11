Наши таланти в алпийските ски с престижни класирания на Whistler Cup 2026 Канада

Над 500 млади скиори от 20 нации взеха участие в престижното международно състезание Whistler Cup 2026 в Уислър, Канада, което е един от най-значимите световни форуми за подрастващи. Сред тях бяха и двама българи - Ерик Кръстев и Руби Буливант от СК "Мотен", които постигнаха забележителни резултати.

Ерик Кръстев (възрастова група U16) се състезава със 77 елитни състезатели в дисциплините слалом, гигантски слалом, и супер-гигантски слалом. В първата дисциплина той завърши на едва 13 стотни от подиума, с което подреди България след Швейцария и Канада. Ерик записа и изключително достойно представяне в останалите дисциплини — 6-та позиция в гигантския слалом и 9-та в супер-гигантския слалом.

Руби Буливант (възрастова група U14) премери сили със 144 свои връстнички в дисциплините слалом и гигантски слалом, заемайки съответно престижните 6-о и 10-о място.