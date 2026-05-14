Рожденикът Александър Василев и Янаки Милев оформят български 1/4-финал в Куршумлийска баня

  • 14 май 2026 | 13:19
Националите на България за Купа "Дейвис" Александър Василев и Янаки Милев достигнаха до четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

Рожденикът Василев, който навърши 19 години, се разправи за 59 минути с Марко Николич (Сърбия), побеждавайки го с 6:2, 6:1 Българинът изостана с 0:1 в откриващия сет, но впоследствие спечели 5 поредни гейма и в крайна сметка затвори частта на свой сервис. Във втория сет Василев пое инициативата и даде само един гейм на съперника си.

Така на четвъртфиналите той ще се изправи срещу петия поставен Янаки Милев, който отстрани Лоренцо Галиардо (Аржентина) с 6:3, 6:1 след 72 минути игра.

По-късно днес друг българин - Джордж Лазаров, излиза срещу първия поставен Святослав Гулин (Русия).

В надпреварата на двойки Янаки Милев ще играе четвъртфинал заедно с Вардан Манукян като втори поставени срещу Али Яздани (Иран) и Никола Йович (Сърбия). При дуетите също участват Джордж Лазаров и Радослав Шандаров, които ще спорят за място в полуфиналите срещу Кристиан Джонов (Германия) и Даниел Саласар (Колумбия).

Рууд е на полуфинал в Рим и се завръща в топ 20

Свитолина отрази 16 точки за пробив и елиминира Рибакина, предстои сблъсък със Швьонтек

Донски достигна до четвъртфиналите на двойки в Португалия

Григор Димитров загуби два тайбрека от сервис-бот в Бордо

Антъни Генов, Денислава Глушкова и Андрея Глушкова продължават напред в Загреб

Надал излезе с опровержение относно президентския пост на Реал Мадрид

11-те на Септември и Спартак (Варна)

Венци Стефанов: Няма да играем по гайдата на Царя на декларациите

Ботев внася днес в БФС писмо за ТВ правата, само един клуб от efbet Лига не го е подписал

Перес за Алонсо, Мбапе, Винисиус и Моуриньо

Последният шанс за Монтана да запази надежда за спасение минава през Враца

Харизмата на Ивет Лалова ще завладее Бургас за "Мача на Надеждата"

