Рожденикът Александър Василев и Янаки Милев оформят български 1/4-финал в Куршумлийска баня

Националите на България за Купа "Дейвис" Александър Василев и Янаки Милев достигнаха до четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

Рожденикът Василев, който навърши 19 години, се разправи за 59 минути с Марко Николич (Сърбия), побеждавайки го с 6:2, 6:1 Българинът изостана с 0:1 в откриващия сет, но впоследствие спечели 5 поредни гейма и в крайна сметка затвори частта на свой сервис. Във втория сет Василев пое инициативата и даде само един гейм на съперника си.

Така на четвъртфиналите той ще се изправи срещу петия поставен Янаки Милев, който отстрани Лоренцо Галиардо (Аржентина) с 6:3, 6:1 след 72 минути игра.

По-късно днес друг българин - Джордж Лазаров, излиза срещу първия поставен Святослав Гулин (Русия).

В надпреварата на двойки Янаки Милев ще играе четвъртфинал заедно с Вардан Манукян като втори поставени срещу Али Яздани (Иран) и Никола Йович (Сърбия). При дуетите също участват Джордж Лазаров и Радослав Шандаров, които ще спорят за място в полуфиналите срещу Кристиан Джонов (Германия) и Даниел Саласар (Колумбия).