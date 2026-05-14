Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Злати Чуканова първа се качва на ринга в Белград днес

Злати Чуканова първа се качва на ринга в Белград днес

  • 14 май 2026 | 10:27
  • 302
  • 0
Злати Чуканова първа се качва на ринга в Белград днес

Капитанът на националния отбор при мъжете на България Ергюнал Себахтин и Златислава Чуканова ще открият програмата на 63-ото издание на „Белградски победник“. Международният турнир започва днес от 16:00 часа българско време.

В категория до 50 килограма Ергюнал ще се изправи срещу водещия боксьор на Турция Самет Салих. Мачът им е първи на ринг А. По същото време на съседния ринг Б носителката на Купа „Странджа“ в последните две години Злати Чуканова ще боксира с младата надежда на Украйна Таисия Покусай. Двубоят е в категория до 51 килограма.

Своето участие днес ще започне и Викторио Илиев. В категория до 65 килограма той ще боксира с арменеца Аргишти Хакобян. Срещата е на ринг А и трябва да започне около 17:15 часа.

Останалите ни представители ще боксират в утрешния ден. Стелиан Страхилов (75 кг) ще срещне украинеца Владислав Чинюк, докато Семион Болдирев (90 кг) очаква победителя от мача на Браян Колуел (Канада) и Богдан Толмачов (Украйна). Отборът ни е воден от треньорите Жоел Арате, Валентин Поптолев и Роман Цветков. Съдия за България е Алберт Михайлов.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

„Златният“ Георги Мърков: Чувствах, че не мога да загубя

„Златният“ Георги Мърков: Чувствах, че не мога да загубя

  • 13 май 2026 | 23:38
  • 785
  • 1
Пет българки останаха извън битката за медалите на Евро 2026 по борба в Самоков

Пет българки останаха извън битката за медалите на Евро 2026 по борба в Самоков

  • 13 май 2026 | 23:14
  • 556
  • 0
Станка Златева поздрави шампиона Георги Мърков-младши

Станка Златева поздрави шампиона Георги Мърков-младши

  • 13 май 2026 | 22:34
  • 774
  • 6
Георги Мърков-младши ликува с европейската титла

Георги Мърков-младши ликува с европейската титла

  • 13 май 2026 | 20:18
  • 11521
  • 6
Станислав Митков загуби на четвъртфиналите на Европейското по олимпийско таекуондо

Станислав Митков загуби на четвъртфиналите на Европейското по олимпийско таекуондо

  • 13 май 2026 | 19:04
  • 635
  • 0
Бруно Газани се изправя срещу Айсам Чадид в първия етап на SENSHI Grand Prix

Бруно Газани се изправя срещу Айсам Чадид в първия етап на SENSHI Grand Prix

  • 13 май 2026 | 18:10
  • 985
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Борбата за спасение продължава със здрав сблъсък в "Драгалевци"

Борбата за спасение продължава със здрав сблъсък в "Драгалевци"

  • 14 май 2026 | 07:30
  • 3218
  • 24
Ботев внася днес в БФС писмо за ТВ правата, само един клуб от efbet Лига не го е подписал

Ботев внася днес в БФС писмо за ТВ правата, само един клуб от efbet Лига не го е подписал

  • 14 май 2026 | 10:27
  • 2883
  • 10
Перес за Алонсо, Мбапе, Винисиус и Моуриньо

Перес за Алонсо, Мбапе, Винисиус и Моуриньо

  • 14 май 2026 | 10:09
  • 3940
  • 2
Последният шанс за Монтана да запази надежда за спасение минава през Враца

Последният шанс за Монтана да запази надежда за спасение минава през Враца

  • 14 май 2026 | 08:00
  • 2720
  • 7
Харизмата на Ивет Лалова ще завладее Бургас за "Мача на Надеждата"

Харизмата на Ивет Лалова ще завладее Бургас за "Мача на Надеждата"

  • 14 май 2026 | 10:21
  • 777
  • 0
Берое продължава битката на два фронта за оцеляването си в елита, но среща непобедения Локомотив

Берое продължава битката на два фронта за оцеляването си в елита, но среща непобедения Локомотив

  • 14 май 2026 | 07:45
  • 4045
  • 23