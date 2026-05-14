Бивш шампион критикува специалните екипи за UFC Белия дом

  • 14 май 2026 | 10:44
Бивш шампион критикува специалните екипи за UFC Белия дом

Шон О'Мали е развълнуван да се състезава в предстоящата галавечер UFC Белия дом, но може би не е толкова ентусиазиран от екипировката, която ще носи в октагона. В понеделник UFC представи новите ексклузивни бойни екипи, изработени от Venum, които бойците ще носят по време на събитието UFC Белия дом. Всички 14 състезатели, предвидени за галавечерта, ще бъдат облечени във варианти на червено-бяло-синя униформа, но бившият шампион в категория петел призна, че не е особено впечатлен от това, което се очаква да носи за битката си срещу Айман Захаби.

„Дори не знам дали трябва да го казвам… грозни са“, заяви О'Мали за бойния си екип в своя подкаст. „Моите бяха грозни. Не ми харесват. Не са розови, което е добре, както и да е, носил съм и други цветове. Няма да се откажа да се появя, защото шортите ми не са розови. Ще си направя косата розова, каквото и да е. Просто си мисля, дали не са отишли във "Fiverr" и да са казали: „Хей, имаме едни момчета, които ще се бият на поляната пред Белия дом, можете ли просто да измислите нещо?“. Когато ги носех, бяха бели, което е все тая. Обичам бялото, Дейна Уайт… Просто не ми харесаха“, добави той.

Fiverr е уебсайт, чрез който клиенти могат да се свържат с фрийлансъри за различни задачи, включително графичен дизайн, като цената понякога може да бъде доста ниска.

О'Мали обещава, че ще извлече най-доброто от лошата ситуация, независимо от всичко. Плановете на американеца включват да разкървави Захаби по време на битката им и да придаде на униформата си за UFC Белия дом нов цвят, докато приключи работата си.

„Ще кажа, че харесвам бялото, защото наистина вярвам, че ще разбия Айман“, каза О'Мали. „Ще му разкървя носа. Мисля, че ще го удрям много. Мисля, че ще бъде много корав. Мисля, че ще бъде много издръжлив. Мисля, че ще го пребия от бой, нещо в стил Крис Мутиньо. Вълнувам се, че белите ми шорти ще станат червени. Ще видя колко червени мога да направя белите си шорти от неговата кръв. Но като цяло, изобщо не ми харесаха“, завърши той.

„Златният“ Георги Мърков: Чувствах, че не мога да загубя

