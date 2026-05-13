Нападател на Монтана пропуска регионалното дерби с Ботев (Враца)
Нападателят на Монтана Филип Ежике ще пропусне регионалното дерби с Ботев (Враца). 24-годишният футболист изкара вирусно заболяване и все не е готов за игра. Добрата новина за старши треньора Атанас Атанасов е, че португалският полузащитник Томас Азеведо се завръща след контузия.

Отборът на Монтана ще пътува в деня на мача, а след днешната тренировка играчите бяха събрани на лагер в хотелския комплекс "Житомир". От ръководството на клуба са осигурили безплатен превоз за феновете.

Групата на Монтана:

Вратари: Васил Симеонов, Марсио Роса;

Защитници: Костадин Илиев, Димитър Буров, Кристофър Ачемпонг, Соломон Джеймс, Ивайло Марков, Давид Кармона, Жоржиньо Соарес;

Полузащитници и нападатели: Александър Тодоров, Антон Тунгаров, Томас Азеведо, Радослав Славчев, Ангелос Цингарас, Петър Атанасов, Владислав Цеков, Иван Коконов, Борис Димитров, Ибрахима Мухаммад, Умаро Балде.

