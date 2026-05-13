Поредна фамозна драма се разигра тази вечер в Ла Лига и Севиля стигна до впечатляваща победа във визитата си на Виляреал с 3:2 в среща от 36-ия кръг на испанския шампионат. "Жълтата подводница" поведе с 2:0 след головете на Жерард Морено (13') и Жорж Микаутадзе (20'), но андалусийци осъществиха пълен обрат благодарение на попаденията на Осо (36'), Кике Салас (45'+2') и Акор Адамс (72').
Самият обрат обаче надхвърля спиращия дъха двубой, тъй като оформи огромна интрига в шампионата на Иберийския полуостров. Севилци започнаха вечерта със само точка над зоната на изпадащите, а след успеха вече имат актив от 43 пункта, което със само две по-малко от първия в зона "Европа" тим на Хетафе, който пък играе малко по-късно тази вечер и при евентуална грешка срещу Майорко Ла Лига ще се оформи като може би най-лудият шампионат в Европа през сезон 2025/2026.
Севиля с геройски обрат срещу Виляреал, който може да спаси андалусийци и дори да ги прати в битката за Европа!
