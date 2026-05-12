Геша: Гонитбата приключи, време е с Черноморец (Балчик) да разрешим спора помежду ни

Септември (Тервел) приема утре Черноморец (Балчик). Срещата е от 31-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„През целия сезон се гоним с Черноморец (Балчик) в битка за първото място. Дойде време да се изправим един срещу друг и да разрешим спора. Нека по-добрия да победи. Нямаме амбиции за изкачване в професионалния футбол. Ще играем за престиж и премиите си. Черноморец (Балчик) и Лудогорец III (Разград) са най-подготвените отбори в групата. Имат млади футболисти. Ние разчитаме на опита си и хитрост. Не ни е фиксидея първото място, но ще се опитаме да го спечелим“, коментира пред Sportal.bg Георги Иванов-Геша, треньор на Септември.