Етиопска състезателка в маратона почина на 36

Етиопската състезателка в бягането на дълги разстояния Йебъргуал Мелесе почина на 36-годишна възраст, съобщиха от атлетическата федерация на страната. Трагичната новина идва, след като във вторник тя се е почувствала зле по време на рутинна тренировка.

Според местни медии Мелесе е получила внезапен здравословен проблем в етиопската столица Адис Абеба. Тя е била откарана по спешност в болница, но въпреки усилията на медицинския екип е починала. Към момента не са оповестени повече подробности около смъртта ѝ.

“Етиопската атлетическа федерация изразява своята дълбока скръб по повод внезапната кончина на тази героична атлетка и поднася съболезнования на нейното семейство, приятели и фенове“, се казва в изявление на ръководния орган.

Мелесе, която е печелила маратоните в Хюстън, Прага и Шанхай, се е подготвяла за състезание в Отава на 24 май.

Последното ѝ участие в състезание беше през май миналата година на маратон в Пекин, който тя не успя да завърши. Най-доброто ѝ постижение в един от седемте най-големи маратона в света (World Marathon Majors) е от 2015 г., когато завършва на второ място в маратона в Чикаго. През същата година тя триумфира в Хюстън и Прага.

Следвай ни:

Снимки: Imago