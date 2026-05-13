Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Етиопска състезателка в маратона почина на 36

Етиопска състезателка в маратона почина на 36

  • 13 май 2026 | 14:21
  • 1392
  • 0
Етиопска състезателка в маратона почина на 36

Етиопската състезателка в бягането на дълги разстояния Йебъргуал Мелесе почина на 36-годишна възраст, съобщиха от атлетическата федерация на страната. Трагичната новина идва, след като във вторник тя се е почувствала зле по време на рутинна тренировка.

Според местни медии Мелесе е получила внезапен здравословен проблем в етиопската столица Адис Абеба. Тя е била откарана по спешност в болница, но въпреки усилията на медицинския екип е починала. Към момента не са оповестени повече подробности около смъртта ѝ.

“Етиопската атлетическа федерация изразява своята дълбока скръб по повод внезапната кончина на тази героична атлетка и поднася съболезнования на нейното семейство, приятели и фенове“, се казва в изявление на ръководния орган.

Мелесе, която е печелила маратоните в Хюстън, Прага и Шанхай, се е подготвяла за състезание в Отава на 24 май.

Последното ѝ участие в състезание беше през май миналата година на маратон в Пекин, който тя не успя да завърши. Най-доброто ѝ постижение в един от седемте най-големи маратона в света (World Marathon Majors) е от 2015 г., когато завършва на второ място в маратона в Чикаго. През същата година тя триумфира в Хюстън и Прага.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Лека атлетика

Небивал интерес за участие в Маратон Варна през уикенда

Небивал интерес за участие в Маратон Варна през уикенда

  • 13 май 2026 | 13:18
  • 277
  • 0
Гаут Гаут повежда Австралия към Световното до 20 г. в Орегон

Гаут Гаут повежда Австралия към Световното до 20 г. в Орегон

  • 13 май 2026 | 13:12
  • 306
  • 1
Саръбоюков първи опита новата придобивка на БФЛА

Саръбоюков първи опита новата придобивка на БФЛА

  • 13 май 2026 | 13:03
  • 496
  • 0
Божидар Саръбоюков стартира сезона в Диамантената лига тази събота

Божидар Саръбоюков стартира сезона в Диамантената лига тази събота

  • 13 май 2026 | 10:15
  • 628
  • 0
Исмаил Сенанджи и Маринела Нинева с поредни победи в “Луковит рън“

Исмаил Сенанджи и Маринела Нинева с поредни победи в “Луковит рън“

  • 12 май 2026 | 17:33
  • 869
  • 0
Арестуваха световен шампион в спринта за предполагаема измама с криптовалута

Арестуваха световен шампион в спринта за предполагаема измама с криптовалута

  • 12 май 2026 | 16:46
  • 2032
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Славия 0:1 Добруджа, дузпа в шестата секунда

Славия 0:1 Добруджа, дузпа в шестата секунда

  • 13 май 2026 | 15:15
  • 2641
  • 4
Пореден епизод на битките между Лудогорец и Левски

Пореден епизод на битките между Лудогорец и Левски

  • 13 май 2026 | 07:06
  • 21061
  • 150
Крушарски: ЦСКА са победени, Купата е наша!

Крушарски: ЦСКА са победени, Купата е наша!

  • 13 май 2026 | 09:56
  • 14862
  • 62
Време е за реванш! Осакатен и мислещ за финала ЦСКА излиза срещу целещия се в Европа ЦСКА 1948

Време е за реванш! Осакатен и мислещ за финала ЦСКА излиза срещу целещия се в Европа ЦСКА 1948

  • 13 май 2026 | 07:12
  • 21198
  • 69
Шампионът Левски обяви първото си ново попълнение!

Шампионът Левски обяви първото си ново попълнение!

  • 13 май 2026 | 10:33
  • 19635
  • 3
Шефът на съдиите в Англия се произнесе: Явно нарушение срещу Давид Рая

Шефът на съдиите в Англия се произнесе: Явно нарушение срещу Давид Рая

  • 13 май 2026 | 12:02
  • 9820
  • 9