Халф на Фрайбург прекратява кариерата си

Халфът на Фрайбург Николас Хьофлер ще прекрати футболната си кариера в края на сезона, заяви той във видеоклип, публикуван от германския клуб. Последният му мач ще бъде финалът в Лига Европа срещу Астън Вила на 20 май. Хьофлер ще остане във Фрайбург с друга роля, която тепърва ще бъде обявена.

В продължение на години полузащитникът беше с ключова роля в титулярния състав на Фрайбург, но през настоящия сезон по-често се включваше от пейката под ръководството на треньора Юлиан Шустер, като получаваше малко игрово време.

Nicolas Höfler beendet seine aktive Karriere beim SC Freiburg nach der aktuellen Saison. Im offiziellen Abschieds-Interview wurde der 36-Jährige emotional. https://t.co/vNemXIUXW3 — kicker ⬢ Bundesliga (@kicker_BL) May 13, 2026

Николас Хьофлер премина през академията на Фрайбург и дебютира в професионалния отбор през 2010 година, като изкара две години в Ерцгебирге Ауе, след което се завърна във Фрайбург през 2013 година и никога повече не напусна клуба. Той каза, че е имал "невероятно време" и е преживял "много прекрасни, емоционални моменти" с клуба.

Снимки: Imago