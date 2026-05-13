Без победител в “червения” сблъсък между ЦСКА и ЦСКА 1948 - на живо след 1:1 на “Васил Левски”
  Халф на Фрайбург прекратява кариерата си

  • 13 май 2026 | 19:35
Халф на Фрайбург прекратява кариерата си

Халфът на Фрайбург Николас Хьофлер ще прекрати футболната си кариера в края на сезона, заяви той във видеоклип, публикуван от германския клуб. Последният му мач ще бъде финалът в Лига Европа срещу Астън Вила на 20 май. Хьофлер ще остане във Фрайбург с друга роля, която тепърва ще бъде обявена.

В продължение на години полузащитникът беше с ключова роля в титулярния състав на Фрайбург, но през настоящия сезон по-често се включваше от пейката под ръководството на треньора Юлиан Шустер, като получаваше малко игрово време.

Николас Хьофлер премина през академията на Фрайбург и дебютира в професионалния отбор през 2010 година, като изкара две години в Ерцгебирге Ауе, след което се завърна във Фрайбург през 2013 година и никога повече не напусна клуба. Той каза, че е имал "невероятно време" и е преживял "много прекрасни, емоционални моменти" с клуба.

Снимки: Imago

