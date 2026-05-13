Ивет Гавраилова и Антония Николова: Вълнуваме се от мача със световните шампионки

  • 13 май 2026 | 10:53
Ивет Гавриаилова и Антония Николова са първата ни двойка, която ще участва в Купата на нациите по плажен волейбол в Рига на 16 и 17 май. Заедно с Дарина Киндова и Елеонора Гичева те ще представят България на турнира, където сме в група D. “Тренираме цяла зима заедно – разказаха Гавраилова и Николова пред официалния сайт на БФВ.- Благодарим на нашите треньори и на Варна за условията. Тренировките ни са в зала за плажен волейбол.“

Двете дами се надяват да покажат максимално добра игра. В един от мачовете си ще се изправят срещу световните шампионки Анастасия Самоилова и Тина Граудина, които ще бъдат пред домакинска публика.

„Определено има притеснение и вълнение – добавиха нашите. - За нас обаче е радост, че ще имаме такава възможност. От тази среща ще натрупаме опит и ще разберем на какво ниво сме спрямо световния елит. Надяваме се да покажем възможно най-добра игра. Имайки предвид срещу кого ще се изправим там, ще трябва да сме уверени и да играем по-нестандартно.”

Двойката ни започна да тренира заедно от есента. Приятелските отношения извън корта, които датират от дълго време, им помага да стиковат по-лесно и бързо играта си заедно. Досега Гавраилова и Николова са играли по отделно в няколко международни турнира и имат призови класирания в националната верига.

