Пламен Константинов след победата над Динамо-ЛО: Този път не платихме за загубата на концентрация

Старши треньорът на Локомотив (Новосибирск) Пламен Константинов направи равносметка на победния мач срещу Динамо-ЛО (3:1) в груповата фаза от „Финалната шестица“ за Купата на Русия.

„Целият мач беше на приливи и отливи. Започнахме концентрирано, след това загубихме концентрация, после пак натиснахме газта и отново се отпуснахме. Играта вървеше на вълни, нагоре-надолу. Не мога да кажа, че съм доволен от концентрацията. Но това е победа за три точки, тя е важна и ни дава добри шансове да продължим борбата и да стигнем до полуфинал. Имахме добри моменти, но ми се струва, че на моменти бяхме твърде отпуснати. Хубаво е да се усмихваш, но губехме концентрация и след това трябваше да се връщаме в мача. Трябва още малко да изчистим това. Днес не платихме за това, но в следващите мачове може и да се наложи. Ако премахнем този проблем, всичко останало е наред“, заяви Константинов след срещата.

Днес на 13 май от 19:00 часа Локомотив ще завърши груповата фаза с двубой срещу Зенит (Казан).