Зверев се готви за участие в Хамбург

Германският тенисист Александър Зверев се очаква да играе на турнира от АТР в родния си град Хамбург, съобщава ДПА.

„Той не е отменил участието си. Предполагаме, че ще играе“, казаха организаторите в изявление.

Надпреварата в Хамбург от 17 до 23 май е подготвителна за Откритото първенство на Франция по тенис, което ще се състои от 24 май до 7 юни.

След загубата от Лучано Дардери на турнира от сериите Мастърса в Рим вчера, Зверев намекна, че може да пропусне домакинското си състезание, за да се съсредоточи върху възстановяването си.

„Аз също съм човек и понякога се разболявам. Играя много тенис, така че имунната ми система вероятно е понесла малък удар“, каза той.

Ако Зверев пропусне турнира в Хамбург, това няма да е изненада, особено след като той каза, че планира да си взема повече почивки този сезон. Германецът наскоро говори за изтощение и каза, че обмисля да не участва във всички подгряващи турнири преди Откритото първенство на Франция.

Следвай ни:

Снимки: Imago