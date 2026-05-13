Александър Василев бие в Сърбия

Националът на България за Купа „Дейвис“ Александър Василев и Джордж Лазаров се класираха за втория кръг на сингъл на турнир по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

18-годишният Василев се наложи над квалификанта Марко Мильорати (Италия) с 6:0, 6:1 за 72 минути на корта.

Българинът започна срещата с пробив без да даде точка на съперника си и до края на първия сет не загуби нито един гейм. Във втората част Василев отново започна с брейк, а Мильорати веднага го върна, но впоследствие загуби пет поредни гейма и така вицешампионът при юношите на „Уимбълдън“ от 2025 година затвори двубоя в своя полза.

Във втория кръг Александър Василев ще се изправи срещу друг квалификант - Марко Николич (Сърбия).

Другият българин в надпреварата на сингъл - Джордж Лазаров, също спечели откриващия си двубой срещу представителя на домакините Никола Лулич с 6:1, 6:3 след 79 минути игра.

По-късно днес и двамата ще стартират участието си при дуетите - Лазаров ще си партнира с Радослав Шандаров, докато Василев ще играе заедно с Никита Белозерцев (Узбекистан). Освен тях, Янаки Милев и руснака Вардан Манукян също ще играят в първия кръг от надпреварата на двойки.