Антъни Едуардс: Никой не може да отговори на играта на Уемби, просто се надяваш той да пропусне

Голямата звезда на Минесота Тимбъруулвс Антъни Едуардс смята, че отборът му ще запази хладнокръвие въпреки опасността сезонът на "Горските вълци" да приключи при поражение в следващия мач срещу Сан Антонио Спърс.

„Шпорите“ възвърнаха аванса си с 3-2 победи в серията от полуфиналите в Западната конференция на НБА след убедителен успех със 126:97, но според 24-годишния американец, неговият тим не се е отказал.

„Не виждам никого в нашата съблекалня, който да е твърде притеснен. Има още един баскетболен мач. Излизаш, слагаш си ботушите и се приготвяш за война“, заяви Едуардс след мача, цитиран от ESPN.

От НБА избраха да не наказват Виктор Уембаняма за петия мач след удара с лакът в челюстта на Наз Рийд, пресмятайки, че изгонването му във втората четвърт на мач номер 4, спечелен от Минесота със 114:109 е достатъчно наказание.

Не беше изненадващо, че френският център се завърна устремен след сериозната си грешка, която коства победата на отбора му в предходния двубой. Той записа 16 точки и 5 борби още в първите седем минути, донасяйки преднина от 24:11 на старта с няколко коша от невъзможни за опазване ъгли. Тимбъруулвс запазиха интригата до средата на третата част, но до края тексасци постепенно увеличаваха преднината си, която надхвърли 20 точки.

„Някои от нещата, които Уемби правеше, няма как никой да им отговори. Просто се надяваш да пропусне“, каза Антъни Едуардс.

Сега предстои единствената двудневна пауза между срещите, в която тимът на Минесота ще може да се възстанови физически и да се подготви за опита си да прати серията в решаващ седми мач.

„Толкова съм щастлив. Готов съм за два дни почивка. Вълнувам се“, добави звездата на Тимбъруулвс.

Снимки: Gettyimages