Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Сабах
  3. Дамбраускас донесе дубъл на Сабах

Дамбраускас донесе дубъл на Сабах

  • 14 май 2026 | 03:01
  • 198
  • 0
Дамбраускас донесе дубъл на Сабах

Сабах доказа, че е най-силният отбор в Азербайджан през този сезон и към титлата добави и националната купа. Във финала тимът, воден от бившия наставник на Лудогорец Валдас Дамбраускас, надви Зира с 2:1.

Зира започна по-силно и откри резултата още в 4-тата минута. Ерен Айдън беше изведен в наказателното поле и с мощен шут не остави шансове на вратаря Стас Покатилов.

Жертва на Левски спечели първа титла в историята си
Жертва на Левски спечели първа титла в историята си

Отговорът на Сабах дойде в средата на второто полувреме с изравнително попадение на Орфе Мбина. Футболистът от Габон се разписа с атрактивен ножичен удар след центриране от левия фланг.

Победният гол за Сабах падна в добавеното време на мача и беше дело на Джой-Ленс Микелс, който завърши с прецизен удар отлична атака на отбора от Баку.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Хетафе почти подпечата европейските визи след успех на Майорка, островитяните останаха над чертата

Хетафе почти подпечата европейските визи след успех на Майорка, островитяните останаха над чертата

  • 14 май 2026 | 00:41
  • 414
  • 0
Барса развали победната си серия, Алавес изплува над чертата

Барса развали победната си серия, Алавес изплува над чертата

  • 14 май 2026 | 00:23
  • 7767
  • 6
ПСЖ си осигури титлата на терена на големия си конкурент

ПСЖ си осигури титлата на терена на големия си конкурент

  • 14 май 2026 | 00:14
  • 2861
  • 1
Няма по-добър от Интер на Ботуша! "Нерадзурите" грабнаха мечтания дубъл

Няма по-добър от Интер на Ботуша! "Нерадзурите" грабнаха мечтания дубъл

  • 13 май 2026 | 23:56
  • 12249
  • 26
Ман Сити запази надеждата жива с успех над Кристъл Палас

Ман Сити запази надеждата жива с успех над Кристъл Палас

  • 13 май 2026 | 23:54
  • 10366
  • 29
АЕК не се даде на ПАОК, Олимпиакос стъпи на второто място

АЕК не се даде на ПАОК, Олимпиакос стъпи на второто място

  • 13 май 2026 | 22:15
  • 1039
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски разпечата вратата на Лудогорец, но "орлите" спасиха точката

Левски разпечата вратата на Лудогорец, но "орлите" спасиха точката

  • 13 май 2026 | 22:11
  • 74011
  • 426
ЦСКА и ЦСКА 1948 се "самоубиха" в полза на Лудогорец, гостите с фрапантни пропуски в края

ЦСКА и ЦСКА 1948 се "самоубиха" в полза на Лудогорец, гостите с фрапантни пропуски в края

  • 13 май 2026 | 19:41
  • 87396
  • 352
Няма по-добър от Интер на Ботуша! "Нерадзурите" грабнаха мечтания дубъл

Няма по-добър от Интер на Ботуша! "Нерадзурите" грабнаха мечтания дубъл

  • 13 май 2026 | 23:56
  • 12249
  • 26
Вторият най-голям акционер в Левски с атака към Сираков, обяви го за зло

Вторият най-голям акционер в Левски с атака към Сираков, обяви го за зло

  • 13 май 2026 | 21:32
  • 32058
  • 125
Ще има ли Ботев (Пд) нов треньор? Босът на "канарчетата" се срещна с бивш наставник на Левски и Локо

Ще има ли Ботев (Пд) нов треньор? Босът на "канарчетата" се срещна с бивш наставник на Левски и Локо

  • 13 май 2026 | 21:14
  • 13461
  • 15
Григор Димитров загуби два тайбрека от сервис-бот в Бордо

Григор Димитров загуби два тайбрека от сервис-бот в Бордо

  • 13 май 2026 | 20:39
  • 19862
  • 39