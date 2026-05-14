Дамбраускас донесе дубъл на Сабах

Сабах доказа, че е най-силният отбор в Азербайджан през този сезон и към титлата добави и националната купа. Във финала тимът, воден от бившия наставник на Лудогорец Валдас Дамбраускас, надви Зира с 2:1.

Зира започна по-силно и откри резултата още в 4-тата минута. Ерен Айдън беше изведен в наказателното поле и с мощен шут не остави шансове на вратаря Стас Покатилов.

Отговорът на Сабах дойде в средата на второто полувреме с изравнително попадение на Орфе Мбина. Футболистът от Габон се разписа с атрактивен ножичен удар след центриране от левия фланг.

Победният гол за Сабах падна в добавеното време на мача и беше дело на Джой-Ленс Микелс, който завърши с прецизен удар отлична атака на отбора от Баку.