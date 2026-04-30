Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Сабах
Жертва на Левски спечели първа титла в историята си

  • 30 апр 2026 | 22:54
  • 2685
  • 1
Жертва на Левски спечели първа титла в историята си

Сабах е новият шампион на Азербайджан. Тимът от Баку ликува с титлата за първи път в историята си.

По-рано днес хегемонът от последните години Карабах загуби с 1:2 дербито с Нефтчи (Баку) и изостава с 13 точки от Сабах при оставащи 4 кръга до края на сезона.

В средата на април Сабах до голяма степен сложи край на интригата около първото място, като победи Карабах с 1:0.

Няколко дни по-късно Сабах елиминира големия си съперник и на полуфиналите за Купата на Азербайджан.

Именно националната купа, спечелена през миналия сезон, е единственото значимо отличие в историята на отбора от Баку.

Старши треньор на Сабах е бившият насатвник на Лудогорец Валдас Дамбраускас. Под негово ръководство тимът отпадна от Левски в Лигата на конференциите в началото на сезона.

Следвай ни:

Виж всички

Водещи Новини

