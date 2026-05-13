Проблемите за Реал Мадрид преди Финалната четворка на Евролигата се увеличиха

Центровете на Реал Мадрид Валтер "Еди" Таварес и Алекс Лен ще бъдат принудени да пропуснат предстоящата финална четворка на Евролигата поради контузии.

Това е тежък удар за "лос бланкос" преди решителните мачове, след като стана ясно, че и двамата опитни баскетболисти няма да бъдат на разположение на италианския треньор на тима Серджо Скариоло.

Клубът официално съобщи, че след проведените днес прегледи от медицинския екип на Реал Мадрид, украинецът Алекс Лен е диагностициран с травма на плантарната фасция на левия крак.

Бившият център от НБА се присъедини към испанския гранд през този сезон, но не успя да си спечели постоянна роля в ротацията на отбора.

В 23 мача от редовния сезон на Евролигата Лен записа средно по 3.0 точки и 2.0 борби, осигурявайки дълбочина в подкошието, но с ограничен принос в сравнение с основните фигури на тима.

Междувременно, ветеранът от Кабо Верде Таварес получи разкъсване на медиалната колатерална връзка на лявото си коляно по време на първия мач от серията срещу Апоел Тел Авив и според Marca почти сигурно той няма да може да се възстанови навреме за Финалната четворка. Това е сериозен удар за мадридчани след поредния доминантен сезон на техния основен стълб в защита.

Високият център беше един от най-важните играчи в Европа тази година, като заслужи място във втората петица на Евролигата (All-EuroLeague Second Team).

Той постигна средни показатели от 9.8 точки, 6.8 борби и 1.9 чадъра на мач, като за пореден път контролираше играта в подкошието и в двете фази на играта и задаваше тона в отбраната на Реал Мадрид.

Контузиите на Таварес и Лен означават, че сериозна роля във Финалната четворка най-вероятно ще има в подкошието на "лос меренгес" испанският център-тежко крило Усман Гаруба, който направи силна плейофна серия срещу Апоел.

"Файнъл Фор" на Евролигата тази година ще се проведе в Атина от 22 до 24 май.

Следвай ни:

Снимки: Imago