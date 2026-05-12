Оспорвани надбягвания в 24-тото издание на мемориала “Веселин Даскалов“

  • 12 май 2026 | 16:25
Мемориалният турнир “Веселин Даскалов“, който бе посветен на бяганията, се проведе на 10 май на стадион „Христо Ботев“ в Луковит за 24-ти път. Едни от най-добрите български атлети в бяганията на средни и дълги разстояния се състезаваха на кортовата писта в Луковит. Стотици деца на възраст от 5 до 12 години бягаха на дистанции 100 м, 200 м и 400 м.

Останалите дисциплини бяха традиционно 800 м за момичета и жените, както и 1500 м за момчетата и мъжете. Най-оспорваната надпреварата с най-силния резултат на 800 м бе при момичетата под 16 години. Там Габриела Инова (Балкан – Ботевград) поведе и в първата обиколка мина за 69 секунди следвана от Миа Бъзовска и Валена Георгиева от „Милка Михайлова“ – Перник. Иванова финишира с 2:20.9, а втора бе Георгиева с 2:22.3. Мирела Цингова (Евър – Варна) зае третата позиция като изпревари Бъзовска с 2:26.4 срещу 2:30.2.

При жените в тази дисциплина бягането бе тактическо и Кристина Кирова (Левски 2016) надбяга Карлина Иванчовска (Лудогорец – Разград) с 2:27.3 срещу 2:28.9.

Йоана Йорданова регистрира победа за „Милка Михайлова“ – Перник при девойките под 20 години с 2:31.4, а Стефания Любенова (Евър – Варна) бе първа при девойките под 18 години с 2:26.3. Още една победа за „Евър“ – Варна отбеляза Ния Костова при момичетата под 14 години с 2:37.0.

В бягането на 1500 м при мъжете шампионът на България от тази зима Иван Андреев (Дунав – Русе) бе с класи на другите с 4:02.9. Домакински победи на „Атлетик 90“ – Луковит записаха Ангел Дарандашев при юношите под 18 години с 4:12.7 и Боян Вучков при момчетата под 16 години с 4:33.6.

Останалите двама шампиони бяха Виктор Петков (Спринт – Червен бряг) – при юношите под 20 години с 4:23.8 и Никола Пашов (Тийм Клявков – Пловдив) с 5:08.8.

В организацията и награждаванията се включи президентът на клуб „Атлетик 90“ – Владимир Даскалов, който е син на Веселин Даскалов, както и заместник кметът на община Луковит Георги Георгиев.

Следобедните часове на същия ден се проведе и деветото издание на шосейния пробег “Луковит рън“ – част от веригата Рън България.

През тази година Луковит е домакин и на крос кънтри състезанието “Луковитски моми“, което е насрочено за 17 октомври.

atletikabg.com

Снимка: Ивайло Дончев/БФЛА

