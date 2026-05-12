Исмаил Сенанджи и Маринела Нинева с поредни победи в "Луковит рън"

Деветият шосеен пробег “Луковит рън“ бе на 10 май 2026-а година и донесе поредни победи за Исмаил Сенанджи и Маринела Нинева. За първи път пробегът се проведе следобяд и над 100 участника бягаха по трасето 8.8 км (от община Луковит до пещера Проходна) и 800 м в центъра на града. Исмаил измина дългата дистанция за 29 минути и 23 секунди, а близо до него завърши Николай Кауфман с 29:30. Третото място зае най-добрият атлет на Луковит в момента юношата Ангел Дарандашев – 30:22.

При жените Маринела Нинева нямаше конкуренция и с 36:16 убедително спечели. Атлетката на местния клуб Вяра Милчева бе втора с 40:03 като в последните метри удържа атаката на боксьорката Златислава Чуканова, която записа същия резултат 40:03. По традиция в наградния фонд бяха отличени и най-добрите местни атлети.

Наградите бяха връчени в пещера “Проходна“ под скалния феномен „Божиите очи“ от заместник кметът на община Луковит Георги Георгиев.

