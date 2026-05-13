Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Гаут Гаут повежда Австралия към Световното до 20 г. в Орегон

Гаут Гаут повежда Австралия към Световното до 20 г. в Орегон

  • 13 май 2026 | 13:12
  • 210
  • 0
Гаут Гаут повежда Австралия към Световното до 20 г. в Орегон

Сребърните медалисти от Световното първенство по лека атлетика до 20 години Гаут Гаут и Изобел Луисон-Рое бяха обявени като част от състава на Австралия за шампионата в Орегон, който ще се проведе от 5 до 9 август. Със 75 селектирани атлети, това ще бъде най-големият отбор в историята на Австралия за глобалното събитие до 20 години.

Гаут спечели сребро на 200 метра в Лима през 2024 г. и впоследствие се превърна в световен рекордьор за юноши до 20 години в дисциплината, записвайки време от 19.67 секунди в Сидни през април. 18-годишният атлет е заявен за 200 метра и щафетата 4x400 метра в Орегон.

“Наистина съм развълнуван да се състезавам на Световното до 20 години в Юджийн, Орегон“, заяви Гаут пред Australian Athletics.

“Знам, че това е страхотен стадион и място за бързо бягане, и съм уверен, че ще бъда готов да се представя на ниво и да накарам Австралия да се гордее. Ще се състезавам на 200 метра, но също така съм развълнуван да се присъединя към щафетата 4x400 метра в последния ден.“

Луисон-Рое също спечели сребро в Лима, но в скока на височина. 18-годишната атлетка, която преодоля личен рекорд от 1.95 метра през януари и изравни това постижение през март, е записана както за скок на височина, така и за троен скок. Тя ще реши в коя дисциплина ще участва по-близо до началото на състезанието.

Мейсън МакГродер, който спечели бронз в скока на дължина в Лима, също се завръща на световната сцена. 17-годишният състезател отново ще бъде част от надпреварата.

Исаак Бийкрофт е друг голям медалист в отбора. 18-годишният атлет спечели състезанието на 10 км спортно ходене за юноши до 20 години на Световния отборен шампионат по спортно ходене в Анталия през 2024 г. и завърши втори в тазгодишното издание в Бразилия. Той има опит и от Световното първенство до 20 години, където завърши четвърти на 10 000 метра спортно ходене в Лима преди две години. В Орегон той ще се състезава на 5000 метра спортно ходене.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Небивал интерес за участие в Маратон Варна през уикенда

Небивал интерес за участие в Маратон Варна през уикенда

  • 13 май 2026 | 13:18
  • 166
  • 0
Саръбоюков първи опита новата придобивка на БФЛА

Саръбоюков първи опита новата придобивка на БФЛА

  • 13 май 2026 | 13:03
  • 320
  • 0
Божидар Саръбоюков стартира сезона в Диамантената лига тази събота

Божидар Саръбоюков стартира сезона в Диамантената лига тази събота

  • 13 май 2026 | 10:15
  • 545
  • 0
Исмаил Сенанджи и Маринела Нинева с поредни победи в “Луковит рън“

Исмаил Сенанджи и Маринела Нинева с поредни победи в “Луковит рън“

  • 12 май 2026 | 17:33
  • 794
  • 0
Арестуваха световен шампион в спринта за предполагаема измама с криптовалута

Арестуваха световен шампион в спринта за предполагаема измама с криптовалута

  • 12 май 2026 | 16:46
  • 2004
  • 0
Оспорвани надбягвания в 24-тото издание на мемориала “Веселин Даскалов“

Оспорвани надбягвания в 24-тото издание на мемориала “Веселин Даскалов“

  • 12 май 2026 | 16:25
  • 1223
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Пореден епизод на битките между Лудогорец и Левски

Пореден епизод на битките между Лудогорец и Левски

  • 13 май 2026 | 07:06
  • 18513
  • 135
Крушарски: ЦСКА са победени, Купата е наша!

Крушарски: ЦСКА са победени, Купата е наша!

  • 13 май 2026 | 09:56
  • 11465
  • 45
Време е за реванш! Осакатен и мислещ за финала ЦСКА излиза срещу целещия се в Европа ЦСКА 1948

Време е за реванш! Осакатен и мислещ за финала ЦСКА излиза срещу целещия се в Европа ЦСКА 1948

  • 13 май 2026 | 07:12
  • 17771
  • 57
Шампионът Левски обяви първото си ново попълнение!

Шампионът Левски обяви първото си ново попълнение!

  • 13 май 2026 | 10:33
  • 14774
  • 1
Шефът на съдиите в Англия се произнесе: Явно нарушение срещу Давид Рая

Шефът на съдиите в Англия се произнесе: Явно нарушение срещу Давид Рая

  • 13 май 2026 | 12:02
  • 6060
  • 2
Могат ли талантите на Славия да засилят Добруджа по склона?

Могат ли талантите на Славия да засилят Добруджа по склона?

  • 13 май 2026 | 07:33
  • 7351
  • 19