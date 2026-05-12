Арестуваха световен шампион в спринта за предполагаема измама с криптовалута

Носителят на световна титла в щафетата Си Джей Уджа е арестуван и обвинен като част от разследване на предполагаема измама с криптовалута. Британският спринтьор е заподозрян, че е бил част от организирана престъпна група. От Регионалното звено за борба с организираната престъпност (ROCU) съобщиха, че Уджа е сред десетимата души, арестувани и обвинени в заговор за измама след разследване, обхванало Кент, Есекс и Лондон.

Заподозрените са се явили пред Магистратския съд в Маргейт на 30 април. Уджа, който е двукратен шампион на Великобритания на 100 метра, е един от седемте души, освободени под гаранция до съдебното заседание в Кралския съд в Челмсфорд на 28 май.

В изявление на ROCU се казва: “Твърди се, че заподозрените са били част от организирана престъпна група, свързана с измамна схема, включваща телефонни обаждания до множество жертви от лица, представящи се за полицаи и представители на компании за криптовалута.“

“Съобщава се, че жертвите са били подмамени да споделят важна информация за сигурност, включително своите “seed“ фрази, преди да установят, че средствата, съхранявани в техните крипто портфейли, са били откраднати“, се допълва в съобщението.

Според разследващите една от жертвите е загубила над 300 000 британски лири. Сред арестуваните е и Брандън Мингели, който е представял Великобритания на 100 метра на Европейското първенство под 23 години през 2021 г. Той е задържан под стража до изслушването на 28 май.

Уджа е световен шампион в щафетата 4х100 метра от 2017 г. и европейски шампион в същата дисциплина през 2016 г. и 2018 г. 32-годишният атлет изтърпя 22-месечно наказание за допинг нарушение на Олимпийските игри в Токио, което доведе до отнемането на сребърния медал на британската щафета. Впоследствие обаче той беше оневинен по обвинението, че умишлено е приемал забранени вещества.

След завръщането си от наказанието Уджа достигна до полуфиналите на 100 метра на Европейското първенство в Рим през 2024 г., но не се е състезавал от април миналата година. Уджа не е отговорил веднага на запитването за коментар от страна на Reuters. Управляващият орган British Athletics отказа коментар.

