  • 13 май 2026 | 02:04
Мемфис обявиха трагичен случай

Скръбна вест дойде от НБА през изминалото денонощие, след като стана ясно, че Брандън Кларк от Мемфис Гризлис е загубил живота си на едва 29 години. Трагичната новина съобщи клубът му, като не б оповестена причината за смъртта.

„Сърцата ни са разбити от трагичната загуба на Брандън. Той беше изключителен съотборник и още по-добър човек, чието влияние върху организацията и цялата общност в Мемфис няма да бъде забравено“, написаха от Мемфис.

Агенция Priority Sports, която представляваше правата на играча, също излезе с изявление след трагичното събитие.

„Просто е невъзможно да се опише с думи колко много ще ни липсва“, написаха от агенцията.

Пътят на Кларк в НБА започва през 2019 г., когато е избран в първия кръг на драфта от Оклахома Сити Тъндър и в крайна сметка преминава в Мемфис Гризлис, където се състезаваше до смъртта си.

