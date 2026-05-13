Мемфис обявиха трагичен случай

Скръбна вест дойде от НБА през изминалото денонощие, след като стана ясно, че Брандън Кларк от Мемфис Гризлис е загубил живота си на едва 29 години. Трагичната новина съобщи клубът му, като не б оповестена причината за смъртта.

„Сърцата ни са разбити от трагичната загуба на Брандън. Той беше изключителен съотборник и още по-добър човек, чието влияние върху организацията и цялата общност в Мемфис няма да бъде забравено“, написаха от Мемфис.

Агенция Priority Sports, която представляваше правата на играча, също излезе с изявление след трагичното събитие.

„Просто е невъзможно да се опише с думи колко много ще ни липсва“, написаха от агенцията.

Пътят на Кларк в НБА започва през 2019 г., когато е избран в първия кръг на драфта от Оклахома Сити Тъндър и в крайна сметка преминава в Мемфис Гризлис, където се състезаваше до смъртта си.