Бетис ще играе в Шампионската лига, Елче ще трепери до последно

Бетис си гарантира участие в Шампионската лига, след като спечели с 2:1 домакинството си на Елче от 36-ия кръг на Ла Лига. Големият герой за тима на Мануел Пелегрини беше Пабло Форналс, който подаде за гола на Кучо Ернандес в 9-ата минута, а в 68-ата сам отбеляза победното попадение за "зелено-белите" от Севиля. По този начин Бетис събра 57 точки и не може да бъде изнестен от петото място.

Елче имаше своите шансове за по-добър резултат. Гостите изравниха в 41-вата минута чрез Ектор Форт, но в началото на втората част Лео Петро получи директен червен картон и това се оказа фатално. В класирането съставът на Едер Сарабия е на 14-та позиция с 39 точки, колкото имат още Майорка, Леванте, Еспаньол и намиращия се под чертата Жирона.

Двубоят започна по-добре за домакините. Още в 9-ата минута те организираха много хубава атака и Кучо Ернандес прати топката във вратата на Елче с премерен удар от границата на наказателното поле. Пабло Форналс достави подаването към колумбиеца, а той се справи с няколко бранителите на гостите и не остави шанс на Матиас Дитуро.

Това беше и единствената чиста ситуация, създадена от севилци до почивката. Те бързо предадоха инициативата на футболистите на Елче, които закономерно изравниха в 41-вата минута. Херман Валера комбинира с Ектор Форт, а неговият изстрел леко се отклони от крака на бранител в зелено-бяло и стана неспасяем за Алваро Вайес.

Малко след началото на второто полувреме гостите останаха в намален състав. Защитникът Лео Петро направи груб шпагат в краката на Антони и съдията Исидро Диас де Мера не се пколеба да му покаже директен червен картон.

Численото предимство позволи на Бетис изцяло да контролира ситуацията на терена. В 68-ата минута Пабло Форналс овладя една отбита топка след изпълнение на корнер и с максимална прецизност я насочи под гредата, носейки победата на "вердибланкос".

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages