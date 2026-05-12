Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Селта
  3. Драмата продължава в Ла Лига - четири отбора около чертата с равни точки след победа на Леванте срещу Селта

Драмата продължава в Ла Лига - четири отбора около чертата с равни точки след победа на Леванте срещу Селта

  • 12 май 2026 | 22:06
  • 399
  • 0
Драмата продължава в Ла Лига - четири отбора около чертата с равни точки след победа на Леванте срещу Селта

Новакът Леванте записа изключително ценен успех с 3:2 като гост на Селта в среща от 36-ия кръг на испанската Ла Лига. Домакините от Виго повеждаха на цели два пъти с голове на Феран Жутгла (4', 48'), но след всяко попадение съперникът успяваше да изравни чрез Кервин Ариага (43') и Адриан Де Ла Фуенте (57'). Така малко след час игра дойде вреем и за пълния обрат, когато се разписа Рожер Бруге (63').

С този успех възпитаниците на Луиш Кастро изплуваха над "опасната зона" и продължиха да заплитат още повече битката за оцеляване. Леванте заедно с Майорка, Еспаньол, както и първият под чертата Жирона имат по 39 точки, а предпоследният Алавес е с 37. Елче също стартира кръга с 39 пункта, но към момента играе с Бетис. Въпросният сблъсък на андалусийци има пряка връзка и със Селта, тъй като ако севилци надиграят Елче, те ще се превърнат в последния отбор, гарантирал си място в Шампионската лига догодина. Ако Бетис спечели, ще събере актив от 57 точки, докато Селта ще остане с 50 и при това положение спорът за топ 5 два кръга преди края ще приключи. В късния мач за деня пък, който стартира от 22:30 часа българско време Осасуна, който към момента е с 42 точки приема Атлетико Мадрид и при успех срещу намиращите се в криза "дюшекчии", тимът от Памплона не само, че може да си гарантира оцеляването, но може и да се изравни с отборите в зона "Европа".

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Греъм Потър обяви още сега списъка си от 26 играчи за Световното, Барджи и Кулушевски са аут

Греъм Потър обяви още сега списъка си от 26 играчи за Световното, Барджи и Кулушевски са аут

  • 12 май 2026 | 18:59
  • 4206
  • 0
Луис Енрике: За първи път, откакто съм в ПСЖ, един отбор ни създаде толкова проблеми

Луис Енрике: За първи път, откакто съм в ПСЖ, един отбор ни създаде толкова проблеми

  • 12 май 2026 | 18:35
  • 6462
  • 0
Организираните фенове на Атлетико скочиха на избора на съдия за финала на ШЛ

Организираните фенове на Атлетико скочиха на избора на съдия за финала на ШЛ

  • 12 май 2026 | 18:28
  • 4083
  • 4
Саутхамптън поиска повече време, за да отговори на обвиненията в шпионаж

Саутхамптън поиска повече време, за да отговори на обвиненията в шпионаж

  • 12 май 2026 | 18:15
  • 1148
  • 1
Перес свика извънредна пресконференция на фона на информацията, че Моуриньо води финални преговори с Реал

Перес свика извънредна пресконференция на фона на информацията, че Моуриньо води финални преговори с Реал

  • 12 май 2026 | 17:43
  • 10229
  • 17
Килиан Мбапе вкарва всички голове и поема цялата тежест на света

Килиан Мбапе вкарва всички голове и поема цялата тежест на света

  • 12 май 2026 | 17:38
  • 6465
  • 23
Виж всички

Водещи Новини

Арда отново победи на "Колежа"! Бразилец се превърна в грешник за "канарчетата"

Арда отново победи на "Колежа"! Бразилец се превърна в грешник за "канарчетата"

  • 12 май 2026 | 22:10
  • 9547
  • 38
Асеневци доближиха Черно море до битката за Европа

Асеневци доближиха Черно море до битката за Европа

  • 12 май 2026 | 19:35
  • 24111
  • 67
"Червена" България полудя! Изкупи всички билети за 40 минути

"Червена" България полудя! Изкупи всички билети за 40 минути

  • 12 май 2026 | 12:25
  • 53051
  • 523
Глобиха ЦСКА 1948 заради неуважително отношение към ЦСКА, купонът на Левски излезе солен

Глобиха ЦСКА 1948 заради неуважително отношение към ЦСКА, купонът на Левски излезе солен

  • 12 май 2026 | 16:35
  • 24490
  • 36
Берое с жалба срещу отказа на Лицензионната комисия

Берое с жалба срещу отказа на Лицензионната комисия

  • 12 май 2026 | 18:45
  • 8223
  • 48
Заложена ли е нова бомба за финала? ЦСКА и Локо (Пд) с коренно противоположна информация за един от секторите

Заложена ли е нова бомба за финала? ЦСКА и Локо (Пд) с коренно противоположна информация за един от секторите

  • 12 май 2026 | 12:01
  • 35862
  • 52