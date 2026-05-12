Новакът Леванте записа изключително ценен успех с 3:2 като гост на Селта в среща от 36-ия кръг на испанската Ла Лига. Домакините от Виго повеждаха на цели два пъти с голове на Феран Жутгла (4', 48'), но след всяко попадение съперникът успяваше да изравни чрез Кервин Ариага (43') и Адриан Де Ла Фуенте (57'). Така малко след час игра дойде вреем и за пълния обрат, когато се разписа Рожер Бруге (63').
С този успех възпитаниците на Луиш Кастро изплуваха над "опасната зона" и продължиха да заплитат още повече битката за оцеляване. Леванте заедно с Майорка, Еспаньол, както и първият под чертата Жирона имат по 39 точки, а предпоследният Алавес е с 37. Елче също стартира кръга с 39 пункта, но към момента играе с Бетис. Въпросният сблъсък на андалусийци има пряка връзка и със Селта, тъй като ако севилци надиграят Елче, те ще се превърнат в последния отбор, гарантирал си място в Шампионската лига догодина. Ако Бетис спечели, ще събере актив от 57 точки, докато Селта ще остане с 50 и при това положение спорът за топ 5 два кръга преди края ще приключи. В късния мач за деня пък, който стартира от 22:30 часа българско време Осасуна, който към момента е с 42 точки приема Атлетико Мадрид и при успех срещу намиращите се в криза "дюшекчии", тимът от Памплона не само, че може да си гарантира оцеляването, но може и да се изравни с отборите в зона "Европа".
Драмата продължава в Ла Лига - четири отбора около чертата с равни точки след победа на Леванте срещу Селта
Новакът Леванте записа изключително ценен успех с 3:2 като гост на Селта в среща от 36-ия кръг на испанската Ла Лига. Домакините от Виго повеждаха на цели два пъти с голове на Феран Жутгла (4', 48'), но след всяко попадение съперникът успяваше да изравни чрез Кервин Ариага (43') и Адриан Де Ла Фуенте (57'). Така малко след час игра дойде вреем и за пълния обрат, когато се разписа Рожер Бруге (63').