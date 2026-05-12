Как Netflix намери уникален начин за влияние в спортния свят

В началото на своя възход гигантът в световния стрийминг Netflix твърдеше, че няма нужда от спорт на живо. Компанията го смяташе за твърде скъп сектор, обвързан с конкретни географски региони, за да предизвика интереса на глобална аудитория.

И докато конкурентите ѝ — Amazon и Apple — започваха да обмислят как да навлязат във все по-печелившия пазар на спорта на живо, американската компания заявяваше, че няма „никакъв бизнес за защитаване“ и че спокойно може да гледа отвъд него.

И все пак, десетилетие по-късно, виждаме как Netflix сключва сделки, за да си осигури правата за някои от най-емблематичните събития в световния спорт.

Договорът за 5 милиарда долара за 10 години с WWE — за излъчването на "Първична сила" — се вписва именно в тази логика: „пакт“, който, както ще видим, е значим не само заради икономическите модели или огромните парични потоци, които ще влязат в касите на лигата по професионален кеч.

Той е интересен, защото създава структурата на особен тип формат — „шоу ентъртейнмънт“, който голямата компания умело е моделирала спрямо своята основна цел: да превърне спорта от спортно събитие в "разказвателен спектакъл".

Шоу забавлението на Netflix — стратегията за атака на пазара без увеличаване на разходите

Към реалната спортна конкуренция шоу забавлението добавя сторителинг и персонажи, съперничества, лични истории и зрелищна режисура. Всичко това е обединено от един принцип: историите превръщат заинтересованата публика в плащаща публика.

Именно затова Netflix не пожела просто да се превърне в спортна телевизия. Това беше добре пресметнат и интелигентен ход: през последните години американската платформа „тества“ спортния продукт, но се въздържа от незабавно навлизане в излъчването на състезания на живо. Вместо това превърна спортния разказ в едно от основните си оръжия, като пусна сериали като Drive To Survive за Формула 1 и Break Point за тениса, които изненадващо привлякоха нова публика и нови клиенти.

Стратегическият ефект от тази операция беше многопластов: от една страна, американската компания разбра, че все още има място в излъчването на събития на живо, но поне в началото без да нанася решителен удар. От друга — осъзна преди всички, че уникалните глобални събития, вместо цели турнири или шампионати, увеличават ангажираността и приходите, без да променят значително структурата на разходите.

Ходовете на Netflix на пазара на телевизионни права

Оттук могат да се обяснят и следващите ходове на американския гигант. Неслучайно Netflix, освен WWE — която досега представлява най-голямото парче от пая — придоби правата за мачовете от NFL на Коледа, за MLB с откриващия сезона мач, за пояса на WBC в бокса, а вече и за футбола със Световните първенства за жени през 2027 и 2031 г.

Моделът в основата си е един: всички тези съдържания са с висок ефект и могат да бъдат разказани през конкретни фокуси или медийни ъгли, които надхвърлят чистата конкуренция и привличат глобална публика.

Конкуренцията с Amazon и Apple TV

Netflix беше последната от онлайн стрийминг платформите, която се насочи към спорта, за да разнообрази абонаментното си предложение към клиентите. Поради тази причина, за да се разберат по-добре динамиките и стратегиите в сектора, сравнението с преките конкуренти Amazon и Apple е почти задължително.

Голямата компания на Безос беше пионерът сред стрийминг платформите на пазара на телевизионните права, като заложи на тях чрез подход, диаметрално противоположен на този на компанията на Рийд Хейстингс.

Идеята на Amazon е да се превърне в истински „дом“ на спорта чрез по-традиционен подход, обхващайки NFL, Премиър лийг и Шампионската лига. С други думи — да заложи на постоянството чрез мачове на живо всяка седмица.

Apple, от своя страна, подписа историческо 10-годишно споразумение с MLS и се стреми да централизира правата чрез тяхното производство и разпространение. Тук се крие разликата с Netflix, който внесе в спорта онова, което умее най-добре: да произвежда оригинално брандирано съдържание около събития от международен мащаб, използвайки стратегията, с която преди това напълно революционизира филмовата индустрия.

Резултатите от стратегията на Netflix

Според информация на Calcio e Finanza от януари тази година компанията е заявила, че часовете гледаемост са се увеличили с 2% на годишна база, движени от 9% ръст в потреблението на оригинално брандирано съдържание.

Освен това Netflix очаква за първото тримесечие на 2026 г. приходи от 12,16 милиарда долара, което би представлявало годишен ръст от 15%, както и нетна печалба от 3,26 милиарда долара.

Всичко това потвърждава, че уникалното събитие вълнува масите. Пример за това е двубоят между Джейк Пол и Антъни Джошуа, който привлече вниманието на цели 33 милиона зрители.

Следователно Netflix не просто навлиза в спорта — той го преосмисля. Там, където Amazon изгражда постоянна програма, а Apple залага на вертикален контрол върху правата, Netflix избира трети път, по-съвместим със собствената си ДНК: да превърне спортното събитие в глобално преживяване, способно да живее преди, по време и след живото излъчване.