Стефан Трайков спечели сребърен медал при дебюта си на Балканското първенство по ММА

Петричанинът Стефан Трайков спечели сребърен медал при дебюта си на Балканското открито първенство по смесени бойни изкуства (ММА), проведено в Белград, Сърбия, съобщиха от общинска администрация-Петрич.
В международната надпревара са участвали състезатели от 13 европейски държави, сред които България, Сърбия, Унгария, Чехия, Украйна, Австрия и Швейцария.
Стефан Трайков започнал участието си с категорична победа срещу съперник от Сърбия, постигната с единодушно съдийско решение. В следващите два двубоя състезателят от Петрич записал победи по точки и си осигурил място на финала. В битката за титлата той се е изправил срещу опитен представител на Унгария и след оспорван мач завоювал сребърното отличие.
От общинската администрация посочиха, че българските бойци са записали историческо представяне на шампионата, като са спечелили общо 3 златни, 16 сребърни и 5 бронзови медала във всички възрастови групи.
БТА припомня, че Стефан Трайков е ученик в Профилирана гимназия „Пейо Яворов“ в Петрич и състезател на спортен клуб „Драгота“. От общината поздравиха младия спортист, неговите треньори и всички, допринесли за успеха му, като му пожелаха здраве и бъдещи спортни постижения.