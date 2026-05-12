  Стефан Трайков спечели сребърен медал при дебюта си на Балканското първенство по ММА

  • 12 май 2026 | 16:51
Петричанинът Стефан Трайков спечели сребърен медал при дебюта си на Балканското открито първенство по смесени бойни изкуства (ММА), проведено в Белград, Сърбия, съобщиха от общинска администрация-Петрич.

В международната надпревара са участвали състезатели от 13 европейски държави, сред които България, Сърбия, Унгария, Чехия, Украйна, Австрия и Швейцария.

Стефан Трайков започнал участието си с категорична победа срещу съперник от Сърбия, постигната с единодушно съдийско решение. В следващите два двубоя състезателят от Петрич записал победи по точки и си осигурил място на финала. В битката за титлата той се е изправил срещу опитен представител на Унгария и след оспорван мач завоювал сребърното отличие.

От общинската администрация посочиха, че българските бойци са записали историческо представяне на шампионата, като са спечелили общо 3 златни, 16 сребърни и 5 бронзови медала във всички възрастови групи.

БТА припомня, че Стефан Трайков е ученик в Профилирана гимназия „Пейо Яворов“ в Петрич и състезател на спортен клуб „Драгота“. От общината поздравиха младия спортист, неговите треньори и всички, допринесли за успеха му, като му пожелаха здраве и бъдещи спортни постижения.

