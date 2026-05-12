Рамос постигна споразумение за закупуването на Севиля, сделката е за 450 милиона

Бившият испански национал Серхио Рамос е на прага да купи отбора, в който започна кариерата си - Севиля, след като той и инвестиционната група Five Eleven Capital постигнаха споразумение с основните акционери на клуба. Испанският вестник El Pais информира, че сделката за около 400 милиона евро покрива 80% от общия брой акции на Севиля на цена от около 3500 евро на акция. Според AS сделката е на обща стойност 450 милиона евро, като в тази сума са включени и дълговете на клуба, които новите собственици ще покрият. Условията по изплащането на сумите зависят от това дали отборът ще остане в Ла Лига, или ще изпадне.

Сделката изисква одобрение от Ла Лига и Испанския национален спортен съвет, преди да може да бъде финализирана.

Тимът на Севиля традиционно се състезава в Ла Лига от сезон 2001/2002, но към момента андалусийският клуб се бори да не изпадне от испанския футболен елит след слаба кампания. Клубът, който спечели Лига Европа през 2023 година, е 13-и във временното класиране, само на 3 точки над зоната на изпадащите при три оставащи мача. През миналия сезон Севиля завърши на 17-а позиция, на една над зоната на изпадащите.

Рамос, който спечели Световното първенство с националния състав на Испания и две европейски титли, започна кариерата си като юноша в Севиля, преди да се присъедини към Реал Мадрид през 2005 година и да помогне на тима да ликува с 22 големи трофея. 40-годишният футболист се завърна в Севиля през 2023-та за един сезон и за последно игра за мексиканския Монтерей.

🚨❤️🤍 BREAKING: Sergio Ramos complete the process to buy Sevilla and become new club owner.



The deal is in place with his brother René leading the process too.



Waiting for official and formal steps with laywers before statement. pic.twitter.com/riNlO1KdVp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 12, 2026