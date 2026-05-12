  • 12 май 2026 | 16:19
Рамос постигна споразумение за закупуването на Севиля, сделката е за 450 милиона

Бившият испански национал Серхио Рамос е на прага да купи отбора, в който започна кариерата си - Севиля, след като той и инвестиционната група Five Eleven Capital постигнаха споразумение с основните акционери на клуба. Испанският вестник El Pais информира, че сделката за около 400 милиона евро покрива 80% от общия брой акции на Севиля на цена от около 3500 евро на акция. Според AS сделката е на обща стойност 450 милиона евро, като в тази сума са включени и дълговете на клуба, които новите собственици ще покрият. Условията по изплащането на сумите зависят от това дали отборът ще остане в Ла Лига, или ще изпадне.

Сделката изисква одобрение от Ла Лига и Испанския национален спортен съвет, преди да може да бъде финализирана.

Тимът на Севиля традиционно се състезава в Ла Лига от сезон 2001/2002, но към момента андалусийският клуб се бори да не изпадне от испанския футболен елит след слаба кампания. Клубът, който спечели Лига Европа през 2023 година, е 13-и във временното класиране, само на 3 точки над зоната на изпадащите при три оставащи мача. През миналия сезон Севиля завърши на 17-а позиция, на една над зоната на изпадащите.

Рамос, който спечели Световното първенство с националния състав на Испания и две европейски титли, започна кариерата си като юноша в Севиля, преди да се присъедини към Реал Мадрид през 2005 година и да помогне на тима да ликува с 22 големи трофея. 40-годишният футболист се завърна в Севиля през 2023-та за един сезон и за последно игра за мексиканския Монтерей.

