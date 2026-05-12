Мартин Чой и Цветелина Кирилова ще стартират с №1 на Sofia 1K Run

Един от най-успешните български мотоциклетисти за всички времена Мартин Чой и националната рекордьорка на 1000 метра Цветелина Кирилова ще стартират с №1 при мъжете и жените в първото издание на Sofia 1K Run - "Най-бързите 1000 метра в града". Надпреварата ще се проведе на 4 октомври, неделя, в центъра на София.

Звездата ни в мотоциклетизма Мартин Чой каза, че е особено развълнуван преди първото си участие подобен тип състезание. “Радвам се, че ще бъда част от Sofia 1K Run. Въпреки огромния ми спортен опит, това ще бъде истинско предизвикателство за мен. Харесва ми идеята, че състезанието и дистанцията са достъпни за всички - от хора без опит в бягането до професионални атлети“, каза Чой.

Цветелина Кирилова пък определи дисциплината като една от най-интересните в леката атлетика. “1000 метра е много специална дисциплина, защото съчетава бързина и издръжливост. А в градски условия и с такава атмосфера, състезанието ще бъде още по-интересно“, коментира Кирилова, чието време от 2:40.15 мин. от февруари 2003 г. така и не е подобрено.

По време на официалното представяне директорът на състезанието Даниел Дуков разри, че трасето ще бъде лицензирано от Световната атлетика. “Трасето е бързо, атрактивно и подходящо за силни резултати. Искаме Sofia 1K Run да бъде едновременно истинско спортно предизвикателство и градско преживяване. Трасето ще бъде лицензирано от световната федерация и ще могат да се зачитат официални резултати“, заяви Дуков.

Организатор на Sofia 1K Run е спортен клуб Дарко Тим-София. Той е специализиран в началното обучение по лека атлетика и по време на състезанието ще има стартове за деца под 12-годишна възраст.

В програмата е включено и адаптирано бягане за участници със специални потребности.