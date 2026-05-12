Близо 160 боксьори си дават среща в Плевен

Близо 160 таланти ще се включат в Държавния личен шампионат по бокс за юноши в Плевен. Срещата ще продължат от днес до събота, 16 май, за да определят най-добрите в България в тази възрастова група. Те са представители на 48 клуба и ще боксират в 16 категории, съобщиха от Българската федерация по бокс.

Най-сериозна се очертава битката при 66-килограмовите. Там са събрани 24 боксьори от цялата страна. Всички срещи ще бъдат следени внимателно от треньорите на националните отбори за юноши и младежи. Те ще имат възможност да покажат способностите си и да си спечелят място в представителните ни състави за предстоящите международни турнири.