Дуплантис ще бъде звездата в овчарския скок в Монако

Световният рекордьор в овчарския скок Арманд Дуплантис ще се отправи към Монако като част от стремежа си към шеста титла от Диамантената лига при мъжете през 2026 г. Дуплантис ще се завърне в Монако за пети път, като ще участва в историческо състезание, включващо както мъжки, така и женски овчарски скок, на турнира Herculis EBS на 10 юли.

Шведската суперзвезда ще се опита да подобри собствения си рекорд на турнира от 6.05 метра, който постави на стадион “Луи II“ през миналия сезон. Монако ще бъде едно от поне седемте участия на Дуплантис в Диамантената лига през 2026 г. 27-годишният атлет ще скача също в Кeцяо, Стокхолм, Доха, Париж, Лондон и Силезия по пътя към финала на Диамантената лига в Брюксел на 4-5 септември.

Олимпийският и световен шампион се надява да продължи изключителната си доминация в Диамантената лига и през 2026 г., доближавайки се до абсолютния рекорд от седем титли във веригата. Дуплантис спечели своя пети диамантен трофей през 2025 г. и е натрупал 41 победи в Диамантената лига от дебюта си в сериите през 2017 г.

Четири от неговите 15 световни рекорда до момента са поставени на турнири от Диамантената лига, като последният беше на родна земя в Стокхолм миналата година.

