Ян Весели слага край на кариерата си

Центърът на Барселона Ян Весели, един от най-влиятелните и значими играчи в историята на Евролигата, обяви оттеглянето си на 36-годишна възраст.

Eдин от най-разпознаваемите играчи в подкошието в баскетбола на Стария континент ще се оттегли от професионалния спорт след кариера, продължила близо две десетилетия в Европа и НБА.

Ветеранът, известен със своя атлетизъм, универсалност и заразителна енергия на игрището, обяви решението си в своя профил в Instagram. Той оставя след себе си наследство, изградено върху постоянство и успехи на най-високо ниво в международния баскетбол.

Роден в Острава, Чехия, Весели се утвърждава като топ талант още в ранните си години с Партизан, където изявите му в Евролигата бързо привличат международното внимание. Неговият динамичен стил на игра и физически данни в крайна сметка водят до избирането му в драфта на НБА през 2011 г., където е селектиран под номер шест от Вашингтон Уизардс.

Въпреки че престоят му в НБА не оправдава напълно очакванията, Весели преоткрива себе си при завръщането си в Европа. Той се превръща в доминираща сила в Евролигата с Фенербахче под ръководството на легендарния треньор Желко Обрадович, играейки ключова роля в един от най-успешните периоди в историята на клуба. Сред постиженията му са спечелването на титлата в Евролигата през 2017 г. и многобройни избирания в идеалния отбор на турнира, включително наградата за MVP на Евролигата за сезон 2018/19.

В последния етап от кариерата си Весели продължава да се представя на елитно ниво с Барса, допринасяйки с лидерство и опит за един от най-амбициозните баскетболни проекти в Европа. Въпреки контузиите, които претърпя през последните сезони, той остава влиятелна фигура както на терена, така и извън него, като настоящият сезон в испанската Лига Ендеса е последното предизвикателство в неговата знаменита кариера: „Все още имаме два месеца, в които да се борим в Лига ACB и фокусът ми ще остане върху нея до последния мач“, написа Весели.

Снимки: Imago