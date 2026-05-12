Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Ян Весели слага край на кариерата си

Ян Весели слага край на кариерата си

  • 12 май 2026 | 16:18
  • 676
  • 0
Ян Весели слага край на кариерата си

Центърът на Барселона Ян Весели, един от най-влиятелните и значими играчи в историята на Евролигата, обяви оттеглянето си на 36-годишна възраст.

Eдин от най-разпознаваемите играчи в подкошието в баскетбола на Стария континент ще се оттегли от професионалния спорт след кариера, продължила близо две десетилетия в Европа и НБА.

Ветеранът, известен със своя атлетизъм, универсалност и заразителна енергия на игрището, обяви решението си в своя профил в Instagram. Той оставя след себе си наследство, изградено върху постоянство и успехи на най-високо ниво в международния баскетбол.

Роден в Острава, Чехия, Весели се утвърждава като топ талант още в ранните си години с Партизан, където изявите му в Евролигата бързо привличат международното внимание. Неговият динамичен стил на игра и физически данни в крайна сметка водят до избирането му в драфта на НБА през 2011 г., където е селектиран под номер шест от Вашингтон Уизардс.

Въпреки че престоят му в НБА не оправдава напълно очакванията, Весели преоткрива себе си при завръщането си в Европа. Той се превръща в доминираща сила в Евролигата с Фенербахче под ръководството на легендарния треньор Желко Обрадович, играейки ключова роля в един от най-успешните периоди в историята на клуба. Сред постиженията му са спечелването на титлата в Евролигата през 2017 г. и многобройни избирания в идеалния отбор на турнира, включително наградата за MVP на Евролигата за сезон 2018/19.

В последния етап от кариерата си Весели продължава да се представя на елитно ниво с Барса, допринасяйки с лидерство и опит за един от най-амбициозните баскетболни проекти в Европа. Въпреки контузиите, които претърпя през последните сезони, той остава влиятелна фигура както на терена, така и извън него, като настоящият сезон в испанската Лига Ендеса е последното предизвикателство в неговата знаменита кариера: „Все още имаме два месеца, в които да се борим в Лига ACB и фокусът ми ще остане върху нея до последния мач“, написа Весели.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Евролига

Звезда на Валенсия влезе в историята на Евролигата с рекордна ефективност

Звезда на Валенсия влезе в историята на Евролигата с рекордна ефективност

  • 9 май 2026 | 17:50
  • 1457
  • 0
Страхотни битки и интересни резултати в плейофите на Евролигата

Страхотни битки и интересни резултати в плейофите на Евролигата

  • 8 май 2026 | 23:17
  • 11457
  • 0
Пабло Ласо е вариант за нов треньор на Дубай

Пабло Ласо е вариант за нов треньор на Дубай

  • 8 май 2026 | 17:09
  • 853
  • 0
Скариоло: Историята на клуба изисква да отидем в Атина, за да се конкурираме за трофея

Скариоло: Историята на клуба изисква да отидем в Атина, за да се конкурираме за трофея

  • 8 май 2026 | 12:37
  • 1087
  • 0
Гаруба: Не ме интересува с кого ще играем на Финалната четворка, никой не иска да се среща с нас

Гаруба: Не ме интересува с кого ще играем на Финалната четворка, никой не иска да се среща с нас

  • 8 май 2026 | 01:01
  • 1497
  • 0
Димитрис Итудис: Благодаря на феновете, собствениците, играчите и българските ни приятели

Димитрис Итудис: Благодаря на феновете, собствениците, играчите и българските ни приятели

  • 8 май 2026 | 00:45
  • 3499
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Черно море 0:0 Локомотив (Пловдив)

Черно море 0:0 Локомотив (Пловдив)

  • 12 май 2026 | 17:46
  • 2342
  • 9
"Червена" България полудя! Изкупи всички билети за 40 минути

"Червена" България полудя! Изкупи всички билети за 40 минути

  • 12 май 2026 | 12:25
  • 35019
  • 327
Глобиха ЦСКА 1948 заради неуважително отношение към ЦСКА, купонът на Левски излезе солен

Глобиха ЦСКА 1948 заради неуважително отношение към ЦСКА, купонът на Левски излезе солен

  • 12 май 2026 | 16:35
  • 7972
  • 0
Заложена ли е нова бомба за финала? ЦСКА и Локо (Пд) с коренно противоположна информация за един от секторите

Заложена ли е нова бомба за финала? ЦСКА и Локо (Пд) с коренно противоположна информация за един от секторите

  • 12 май 2026 | 12:01
  • 27233
  • 45
Решено: дадоха само два сектора на ЦСКА за финала, ето как ги разпределиха

Решено: дадоха само два сектора на ЦСКА за финала, ето как ги разпределиха

  • 12 май 2026 | 11:42
  • 22139
  • 81
Венци Стефанов: Не Лудогорец, а Светият синод да поиска Балов, няма да стане

Венци Стефанов: Не Лудогорец, а Светият синод да поиска Балов, няма да стане

  • 12 май 2026 | 12:29
  • 21887
  • 48