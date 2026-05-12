Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Юлия Стаматова с победи на сингъл и на двойки в Куршумлийска баня

Юлия Стаматова с победи на сингъл и на двойки в Куршумлийска баня

  • 12 май 2026 | 15:16
  • 313
  • 0
Юлия Стаматова с победи на сингъл и на двойки в Куршумлийска баня

Юлия Стаматова се класира за втория кръг на сингъл на турнир по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

32-годишната българкатка победи без особени затруднения Нала Ковачич (Словения) с 6:0, 6:2 за 66 минути.  Така в спор за място на четвъртфиналите тя ще се изправи срещу Мариана Шиханова (Русия).

Стаматова записа успех и на двойки заедно с Камила Бартоне (Латвия) като поставени под номер 4 в схемата. Двете осъществиха обрат и отстраниха българките Валерия Гърневска и Ралица Александрова с 0:6, 6:2, 10-2 за малко повече от час. Стаматова и Бартоне не взеха нито гейм в откриващия сет, но впоследствие доминираха в срещата и не дадоха шанс на младите си опонентки в шампионския тайбрек.

Така на четвъртфиналите двете ще играят срещу българката Мелис Расим и Патриция Джорджана Гойна (Румъния), които постигнаха убедителен успех срещу тандема на друга българка - Галена Кръстенова и Сташа Булатович (Черна Гора), с 6:0, 6:1 за 51 минути на корта.  В първия кръг при дуетите Алекса Каратанчева и сръбкинята Клара Вая загубиха от поставените под номер 3 Тян Цзялин (Китай) и Мари Метро (Швейцария) с 5:7, 4:6, а по-късно днес още две българки - Александра Матева (с рускинята Мариана Шиханова) и Анджелина Костова (с представителката на Сингапур Сайна Джайеш Вайдя) също ще се опитат да достигнат до четвъртфиналите.

В надпреварата поединично Мелис Расим отстъпи на четвъртата поставена Мари Метро (Швейцария) с 6:4, 1:6, 3:6, а Анджелина Костова загуби от Мариана Исабел Игита Бараса (Колумбия) с 4:6, 3:6.

Следвай ни:

Още от Тенис

Синер преодоля още един съперник в Рим

Синер преодоля още един съперник в Рим

  • 12 май 2026 | 04:45
  • 1774
  • 1
Рекордно класиране за Димитър Кисимов в юношеската ранглиста

Рекордно класиране за Димитър Кисимов в юношеската ранглиста

  • 11 май 2026 | 20:13
  • 6459
  • 0
Димитър Кузмано загуби във втория кръг на квалификациите за „Чалънджър“ в Загреб

Димитър Кузмано загуби във втория кръг на квалификациите за „Чалънджър“ в Загреб

  • 11 май 2026 | 18:19
  • 1210
  • 0
Светът на тениса скърби: Отиде си 4-кратен шампион от Големия шлем

Светът на тениса скърби: Отиде си 4-кратен шампион от Големия шлем

  • 11 май 2026 | 16:35
  • 4587
  • 0
Холгер Руне пропуска "Ролан Гарос"

Холгер Руне пропуска "Ролан Гарос"

  • 11 май 2026 | 14:38
  • 1427
  • 0
Елина Свитолина е разочарована от решението на МОК за Беларус

Елина Свитолина е разочарована от решението на МОК за Беларус

  • 11 май 2026 | 12:35
  • 4709
  • 16
Виж всички

Водещи Новини

"Червена" България полудя! Изкупи всички билети за 40 минути

"Червена" България полудя! Изкупи всички билети за 40 минути

  • 12 май 2026 | 12:25
  • 29060
  • 264
Левски публикува две паметни снимки и заключи: Между тях стоят големи обещания и малко истина

Левски публикува две паметни снимки и заключи: Между тях стоят големи обещания и малко истина

  • 12 май 2026 | 15:25
  • 4287
  • 2
Заложена ли е нова бомба за финала? ЦСКА и Локо (Пд) с коренно противоположна информация за един от секторите

Заложена ли е нова бомба за финала? ЦСКА и Локо (Пд) с коренно противоположна информация за един от секторите

  • 12 май 2026 | 12:01
  • 22743
  • 39
Решено: дадоха само два сектора на ЦСКА за финала, ето как ги разпределиха

Решено: дадоха само два сектора на ЦСКА за финала, ето как ги разпределиха

  • 12 май 2026 | 11:42
  • 18759
  • 75
Венци Стефанов: Не Лудогорец, а Светият синод да поиска Балов, няма да стане

Венци Стефанов: Не Лудогорец, а Светият синод да поиска Балов, няма да стане

  • 12 май 2026 | 12:29
  • 17341
  • 40
Българин е шампион на САЩ! Кристиан Титрийски изведе Хавай до титлата

Българин е шампион на САЩ! Кристиан Титрийски изведе Хавай до титлата

  • 12 май 2026 | 10:44
  • 14501
  • 4