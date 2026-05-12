Юлия Стаматова с победи на сингъл и на двойки в Куршумлийска баня

Юлия Стаматова се класира за втория кръг на сингъл на турнир по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

32-годишната българкатка победи без особени затруднения Нала Ковачич (Словения) с 6:0, 6:2 за 66 минути. Така в спор за място на четвъртфиналите тя ще се изправи срещу Мариана Шиханова (Русия).

Стаматова записа успех и на двойки заедно с Камила Бартоне (Латвия) като поставени под номер 4 в схемата. Двете осъществиха обрат и отстраниха българките Валерия Гърневска и Ралица Александрова с 0:6, 6:2, 10-2 за малко повече от час. Стаматова и Бартоне не взеха нито гейм в откриващия сет, но впоследствие доминираха в срещата и не дадоха шанс на младите си опонентки в шампионския тайбрек.

Така на четвъртфиналите двете ще играят срещу българката Мелис Расим и Патриция Джорджана Гойна (Румъния), които постигнаха убедителен успех срещу тандема на друга българка - Галена Кръстенова и Сташа Булатович (Черна Гора), с 6:0, 6:1 за 51 минути на корта. В първия кръг при дуетите Алекса Каратанчева и сръбкинята Клара Вая загубиха от поставените под номер 3 Тян Цзялин (Китай) и Мари Метро (Швейцария) с 5:7, 4:6, а по-късно днес още две българки - Александра Матева (с рускинята Мариана Шиханова) и Анджелина Костова (с представителката на Сингапур Сайна Джайеш Вайдя) също ще се опитат да достигнат до четвъртфиналите.

В надпреварата поединично Мелис Расим отстъпи на четвъртата поставена Мари Метро (Швейцария) с 6:4, 1:6, 3:6, а Анджелина Костова загуби от Мариана Исабел Игита Бараса (Колумбия) с 4:6, 3:6.