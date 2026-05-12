Представиха книгата “Дупнишки спортни корени”

Музеят на спорта, Българската федерация по тенис и авторът Явор Тодоров представиха днес книгата “Дупнишки спортни корени". В нейния фокус са личността, уникалните за времето спортни постижения и родът от Дупница на Васил Младжов. Бай Васил, както го наричаха почти всички, свързани с тениса, е абсолютният рекордьор в нашия любим спорт със своите общо 29 (!) държавни шампионски титли през периода 1934- 1959 г. Той става през 1936 г. и първият държавен първенец по тенис на маса.

Авторът на монографията Явор Тодоров е известен и уважаван спортен и обществен деятел в Дупница. Той е бил председател на ФК Марек през периода 1977 – 1984 г. и председател на Общинския съвет (2007-2011 г.) на града. Явор Тодоров се “запалва" от идеята да напише книга за Васил Младжов (автор е общо на 21 спортни и краеведски книги) от Алманаха „Тенис през три века", издаден от БФ тенис, и започва задълбочено проучване и на корените на патриотичния дупнишки род Младжови.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto