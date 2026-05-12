Карлос Насар празнува рожден ден

Олимпийският шампион по вдигане на тежести и двукратен поред Спортист №1 на България Карлос Насар празнува рожден ден. Най-добрият ни щангист днес навършва 22 години.

Карлос Насар е роден на 12 май 2004 година в Париж. Започва състезателната си кариера в СКВТ „Старт“ – Червен бряг под ръководството на Илиян Илиев. Трикратен световен и четирикратен европейски шампион по вдигане на тежести.

Днес Насар бе посрещнат в офиса на агенцията, която го представлява - Global Managamenet Agency на Николай Жейнов, където бе подготвена изненада за него.