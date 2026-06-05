Лос Анджелис ще използва Мондиал 2026 като тренировка за Олимпиадата

Организаторите на Олимпийските игри в Лос Анджелис ще използват мачовете от Световното първенство по футбол в града като ключова възможност за обучение по отношение на транспорта, сигурността и движението на публиката, докато се подготвят за провеждането на Игрите през 2028 година, заяви пред агенция Ройтерс главният изпълнителен директор на Лос Анджелис 2028 Рейнолд Хувър.

Осем мача от Мондиал 2026 ще се проведат в Лос Анджелис, предлагайки на организаторите на Олимпийските игри тест на живо за това как регионът се справя с голямо световно спортно събитие, преди много по-големите Олимпийски и Параолимпийски игри две години по-късно.

„Това ни дава възможност да разгледаме транспорта, дава ни възможност да разгледаме сигурността, дава ни възможност да разгледаме как организират феновете“, каза Хувър.

„За нас това е начин да видим и след това да приложим“, добави той, отбелязвайки, че Лос Анжделис 2028 ще включва 50 спортни обекта и около 15 000 олимпийски и параолимпийски спортисти.

Хувър коментира, че организационният комитет има стабилни отношения с ФИФА и очаква поуките от футболния турнир да бъдат директно използвани в планирането на Олимпийските игри.

Коментарите му идват след тридневни срещи между домакините и Координационната комисия на Международния олимпийски комитет в Лос Анджелис, на които беше направен преглед на подготовката.

Хувър каза, че МОК е разгледал местата за провеждане на събитията, моделите на изпълнение, ангажираността на общността, щафетата на огъня, икономическото въздействие и устойчивостта.

Той допълни, че най-голямото предизвикателство остават мащабът и сложността на събитието. Игрите в Лос Анджелис ще бъдат най-големите досега по отношение на програмата, включващи 36 спорта, обхващащи над 800 събития.

„Никой не е правил Олимпийски игри с такъв размер, мащаб и обхват. Няма справочник, на който можем да се доверим", заяви Хувър.

Той разкри, че следващото пускане на билети за Олимпийските игри е планирано за август. Билетите за Паралимпиадата, талисманът, дизайнът на факела и подробностите за щафетата с факела се очакват през 2027 г.

Щафетата с факела ще посети всички 50 щата на САЩ в рамките на 100 дни, започвайки през април 2028-а и завършвайки в Лос Анджелис на 14 юли в деня на церемонията по откриването на Олимпийските игри.

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