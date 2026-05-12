Георги Мърков е първият полуфиналист за България на Европейското в Самоков

Георги Мърков е първият полуфиналист за българския национален отбор на Европейското първенство по борба за юноши и девойки до 17 години в Самоков. Той пребори двама съперници по пътя към финалната четворка, а Цветан Николов има шанс за репешажи.

Мърков, внук на олимпийския шампион Георги Мърков, започна турнира на 60 кг класически стил с 6:4 срещу арменеца Самвел Тоноян, след което пребори с 10:2 руснака Михаил Степнов. Така той достигна финалната четворка, където ще срещне украинеца Артьом Желобков.

Полуфиналите в зала "Арена Самоков" започват от 17 часа българско време, а схватките за отличия са утре след 18:00.

Цветан Николов все още има шанс да се бори в тях, след като победилият го на 45 кг Али Джавадли (Азербайджан) се класира на полуфиналите. Данимир Йорданов (51 кг), Велизар Стоянов (71 кг) и Никола Лазаров (92 кг) бяха елиминирани.