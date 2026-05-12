"Екзекуторът" на Джокович отпадна в Рим

Дино Прижмич отпадна от "Мастърс"а в Рим. По-добър от него на осминафиналите беше Карен Хачанов, който спечели с 6:1, 7:6 (2).

20-годишният хърватин може да бъде доволен от постигнатото в Рим. Той не само че за първи път в кариерата си достигна осминафинал на турнир от сериите "Мастърс 1000" на АТР, но по пътя си победи и най-успешният тенисист на всички времена Новак Джокович.

Днес обаче Дино нямаше решение за играта на 15-ия в света Хачанов. Руснакът сервираше отлично, беше сигурен, когато се изправяше пред точки за пробив, и грешеше по-малко от съперника си.



Хачанов завърши мача с 20 уинъра и 31 непредизвикани грешки, докато Прижмич се опитваше да бъде агресивен – записвайки 27 уинъра и 37 непредизвикани грешки.



Карен ще играе за първи път в кариерата си на четвъртфинал в Рим.

After four previous last-16 defeats, Karen Khachanov reaches his maiden Rome quarter-final with a 6-1 7-6(2) win over Prizmic!#IBI26 pic.twitter.com/nieuZZxNyN — Tennis TV (@TennisTV) May 12, 2026

Геймовете в началото на мача бяха дълги, но Хачанов успя да направи два пробива и да поведе с 4:0. Прижмич успя да се запише на таблото, но по-опитният му съперник спечели сета на негов сервис.



Във втората част се водеше по-равностойна битка, след като си размениха по един пробив в началото. Хачанов беше в неприятна ситуация в деветия гейм, но успя да се измъкне. В крайна сметка тайбрекът реши всичко. Там опитът беше на страната на руснака, който се поздрави с крайната победа.





Негов съперник на четвъртфиналите ще бъде Каспер Рууд, който елиминира осмия поставен Лоренцо Муiети с 6:3, 6:1.

Casper Ruud beats Musetti 6-3 6-1 to reach the last eight!#IBI26 pic.twitter.com/h6Lagdt0FX — Tennis TV (@TennisTV) May 12, 2026