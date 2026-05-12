Нестеров с победа в Италия

Националът на България за Купа „Дейвис“ Пьотр Нестеров достигна до втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Реджо Емилия (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставеният под номер 7 Нестеров елиминира на старта преминалия през квалификациите представител на домакините Ноа Перфети със 7:5, 6:4 за 110 минути.

Така 23-годишният българин продължи добрата си серия с шести пореден успех във веригата на Международната федерация ITF, след като през миналата седмица спечели титлата на състезание от същия ранг в Санта Маргерита ди Пула.

В схемата на двойки Нестеров и италианецът Аугусто Вирджили ще започнат срещу гърците Петрос Циципас и Йоанис Ксилас.