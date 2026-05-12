Супермен с интересен коментар за изблика на ярост от страна на Уембаняма

Виктор Уембаняма е в центъра на вниманието заради изключително грубата игра, довела до изгонването му в четвъртия мач от полуфиналите на Западната конференция, завършил с победа за Минесота Тимбъруулвс срещу състава на Сан Анотнио Спърс със 114:109.

При оставащи малко над осем минути до края на втората четвърт, Уембаняма беше заснет как нанася силен удар в шията с десния лакът по Наз Рийд, който веднага падна на земята.

След бурната реакция на мнозина, бившата звезда на Орландо Меджик, Хюстън Рокетс и Лос Анджелис Лейкърс Дуайт Хауърд сподели интересен съвет за Уембаняма в социалната мрежа X.

Wemby watch film on how the shaqs, the KG’s the Me’s threw them elbows it’s an art 🤣 — Dwight Howard (@DwightHoward) May 11, 2026

Хауърд публикува кратко, но показателно послание.

"Уемби, гледай видеа как Шак, КейДжи (Кевин Гарнет - б.р.) и аз превръщахме раздаването на лакти в изкуство", написа в социалната мрежа прекратилият вече кариерата си баскетболист, известен още като Супермен.

С тези думи бившият №1 в драфта намекна, че твърдата игра и използването на лакти в борбата под коша винаги са били част от баскетбола. Той дори направи препратка към легенди като Шакил О'Нийл и Кевин Гарнет, известни с агресивния си стил на игра през годините.

Изказването на Хауърд бързо предизвика множество реакции в социалните мрежи. Част от феновете приеха думите му като шега и защита на младата звезда на отбора от Тексас, докато други определиха ситуацията като прекалена и ненужна.

Гошо Методиев

