EKO България става официален партньор на баскетболист №1 в Европа

Баскетболната звезда ще бъде лице на кампании и събития, насочени към движението, младите таланти и активния начин на живот

EKO България стана официален партньор на Александър Везенков – баскетболист №1 на България и едно от най-разпознаваемите имена в европейския спорт. Звездният играч ще бъде лице на комуникационни кампании, инициативи и събития, фокусирани върху движението, младите таланти, активния начин на живот и стремежа към високи постижения на игрището, в бизнеса и в ежедневието.

„Моят път в баскетбола ме научи, че силните резултати идват от постоянство и ясни принципи. В EKO виждам партньор с визия и стабилност, който мисли дългосрочно. Радвам се, че ще работим заедно и ще развиваме това партньорство във времето“, сподели Везенков малко след подписването на споразумението за сътрудничество.

Кариерата на Александър Везенков е впечатляващ пример за целенасочено развитие – от обещаващ млад талант до звезден играч в най-престижния европейски клубен турнир и присъствие в Националната баскетболна асоциация на САЩ (NBA).

Освен че е многократен шампион и водеща фигура в отбори от най-високо ниво, той се превърна и в символ на съвременния български спорт на международната сцена. Професионалният му път се отличава не само с международни титли и индивидуални отличия, но и с постоянство, дисциплина и работа в екип – ценности, които напълно съответстват на корпоративната философия на EKO България.

„Александър Везенков въплъщава успеха в най-чистия му вид – без преки пътища, без компромиси, а с пълна отдаденост и непоколебим фокус. Неговата кариера е доказателство, че истинското лидерство не се заявява, а се демонстрира – с всяка игра, всяко решение и всяка стъпка на игрището. Именно това е подходът, който следваме в развитието на марката EKO България в страната“, коментира Андреас Триантопулос, главен изпълнителен директор на EKO България.

Роден в Кипър в семейство на български родители, Везенков започва професионалната си кариера в родния си клуб, преди да направи решителна стъпка към Гърция – една от най-конкурентните баскетболни среди в Европа. Там играе за Арис, откъдето продължава в испанския Барселона, а по-късно се утвърждава като ключова фигура в Олимпиакос, където се превръща в един от най-доминантните играчи на континента.

Сред най-значимите му постижения са: вторият българин в историята, играл в NBA; един от едва двамата играчи, печелили наградата за Най-полезен играч (MVP) в Евролигата два пъти - през 2023 и през 2026 г.; топ реализатор в Евролигата; многократни национални и международни титли и купи; лидерски роли в най-силните европейски първенства; дългогодишен национал на България; спортист №1 на България за 2022 и 2023 г.

Извън игрището Александър Везенков е силно отдаден на работата с деца чрез различни инициативи, насочени към развитието на млади таланти и подкрепата на следващото поколение спортни професионалисти.

„Моята мисия е да науча децата не само да мечтаят, но и как да превръщат тези мечти в реалност. Защото когато индивидуалният талант се развива, няма недостижими върхове“, допълва Везенков.

Партньорството с баскетболист №1 на България, Александър Везенков, затвърждава дългосрочния ангажимент на EKO България към подкрепа на личности, които съчетават изключителни професионални постижения с лична отговорност и положително въздействие върху обществото. Компанията съзнателно застава зад спортисти като Александър Везенков и Мартин Чой, които олицетворяват постоянство, дисциплина и уважение към правилата – както в спорта, така и извън него.