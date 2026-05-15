Изкуственият интелект - все по-голяма опасност за топ спортистите

През последните години, с все по-мощното технологично развитие, спортистите стават все по-изложени на киберпрестъпници, които намират нови начини да крадат пари от тях. Независимо дали става въпрос за използване на изкуствен интелект за създаване на „дийпфейкове“ или за използване на технологии за събиране на информация за тях, опасностите, на които са изложени спортистите, стават все по-големи.

Предвид огромните суми, които печелят спортистите, те са станали много привлекателни за киберпрестъпниците, особено след като, за разлика от директорите на водещи компании, те не разполагат със специализирани екипи за дигитална сигурност. Следователно, те са по-лесни мишени.

Винаги около спортистите е имало хора, които са си поставяли за цел да се възползват от тях, за да забогатеят. Може би по-рано са печелили доверието им и след това неправомерно са управлявали финансовите им дела, или пък са крали самоличността им и са се опитвали да измъкнат пари от тях или да ги присвоят.

Спортистите са загубили приблизително един милиард долара през последните две десетилетия

Междувременно обаче нещата се промениха и методите за кражба на пари от спортисти станаха все по-сложни.

„Тъй като спортната индустрия достига рекордни нива на приходи, финансовите стимули за кражба от спортисти и незаконно облагодетелстване никога не са били по-големи. Наръчникът за действие на измамниците и организираната престъпност става все по-сложен всяка година, а рисковете се умножават на всяко ниво на спорта“, съобщи консултантската фирма EY в доклад, цитиран от The Guardian.

Според проучване, проведено от Националния център за киберсигурност на Великобритания, поне 70% от анкетираните британски спортни организации са претърпели поне едно нарушение или инцидент от кибернетичен характер. Това е така, защото престъпниците се опитват да достигнат до личните данни на играчите, които клубовете притежават.

„Днешните спортисти са изправени пред все по-широк спектър от заплахи, тъй като престъпниците непрекъснато измислят нови начини да експлоатират тяхното доверие и взаимоотношения. Тези рискове включват не само традиционни измамни схеми – като манипулирани покер турнири, изнудване, присвояване, кражба на самоличност и неправомерно присвояване на печалби – но и по-нови форми на престъпления, като измами със спортни залози и неразрешено използване на правата NIL, добави EY, фирма, която твърди, че между 2004 и 2024 г. спортистите са загубили приблизително един милиард долара, като темпът се е ускорил през последните години.

В ерата на социалните медии киберпрестъпниците разполагат с все повече инструменти за кражба от спортисти

Кои са обаче новите методи, използвани от престъпниците? На първо място, те се възползват от медийното внимание, лесно достъпната биографична информация, слабата защита на личния живот и активността в социалните мрежи, за да получат информация за спортистите.

След като съберат определена информация, киберпрестъпниците създават „дийпфейкове“, т.е. фалшиви аудио, видео и изображения, които обаче са много реалистични, тъй като се използва изкуствен интелект. Те прибягват до такива инструменти, за да искат пари от фенове, семейство или близки.

„Какво се случва, след като всички напуснат терена? Първото нещо, което правят, е да отидат в съблекалнята, да дават интервюта и така нататък, имате висококачествен звук, имате отлично 4K видео. Можете да направите атака за имитация, можете да направите дийпфейк по телефона, можете да се обадите на майка си и баща си“, заяви Крис Пиърсън, основател и изпълнителен директор на BlackCloak, компания за киберсигурност.

Друг метод е използването на популярни онлайн игри. Например, някои престъпници са вмъкнали вируси в игрите, които децата на баскетболист често играели, а те помогнали на натрапниците да получат достъп до личния лаптоп и телефона на играча.

Също така, без адекватна защита на паролите, хакерите могат да получат достъп до системата за охранителни камери на дома на даден спортист, да разберат кога няма никой вкъщи и да разбият къщата.

Друг наскоро използван метод е фишингът. Мъж на име Куамейн Джеръл Форд се е представил за актрисата от филми за възрастни Тиана Тръмп и е подходил към няколко спортисти, предлагайки им да им изпрати видеоклипове със сексуално съдържание.

След това, представяйки се за фалшив представител на Apple, той им е поискал данни за вход, за да им позволи да гледат видеоклиповете, и е поел контрол над акаунтите, използвайки парите на спортистите.

„Форд се е представял за актрисата от филми за възрастни и е набирал, мамил и принуждавал жени в търговски сексуални актове с професионални спортисти, въз основа на фалшиви обещания, че актрисата ще промотира техните кариери на модел“, твърдят прокурорите, работили по гореспоменатия случай.

„Насочването към високопоставени лица със значително състояние е достигнало рекордно ниво. Щетите, причинени в тези случаи, особено от финансова гледна точка, продължават да нарастват. Изкуственият интелект само ускори този темп и увеличи степента на сложност на нападателите“, заключи Пиърсън, основател и изпълнителен директор на BlackCloak.