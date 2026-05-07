NBA вибрации в центъра на София

  • 7 май 2026 | 15:02
Бар PLAY събира феновете на баскетбола и хип-хопа

Баскетболът и хип-хоп културата отдавна се преплитат – от кварталните игрища до големите арени в Щатите. Днес тази енергия намира своето място и в София – в бар PLAY. Концепцията на мястото стъпва върху идеята, че баскетболът не е просто игра, а цяла култура – със собствен ритъм, визия и начин на изразяване. Именно това вдъхновение стои зад Courtside Anthems.

Този петък (8 май) предстои второто Courtside Anthems – парти, вдъхновено изцяло от атмосферата на NBA мачовете. Вместо типичния клубен саунд, музиката ще включва парчетата, които звучат по време на загрявките в Лигата и превръщат паузите в истинско шоу.

На пулта ще бъде RAY BON – име, добре познато както на парти сцената, така и от баскетболните събития в България. Това присъствие гарантира напълно автентично изживяване. Тематиката се пренася и в облеклото – препоръчителни са баскетболни потници и екипи на любими отбори, но дори и без тях си добре дошъл.

  • Къде: Бар PLAY (ул. „Шести септември“ 21)

  • Кога: 8 май, 21:00 ч.

(В материала има продуктово позициониране)

