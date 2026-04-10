efbet със 100+ пункта за година – игра на високо темпо

С отбелязването на първата годишнина от старта на своята букмейкърска мрежа, efbet отчита впечатляващи резултати от 1 до 100+ пункта в България. Разширяването е част от мащабната стратегия на компанията да бъде максимално близо до спортните фенове, налагайки по-висок стандарт за качество в сектора.

efbet Пункт работят не само в големите градове, но и в по-малки населени места. Това позволява на потребителите да се насладят на професионално обслужване и модерна среда за залози в своя регион, без излишно пътуване.

От компанията коментират, че постигнатите резултати са част от последователна стратегия за развитие:

„За нас над 100 пункта за една година са доказателство за отлична организация. През следващата година продължаваме по същия път.“

Възможност за бизнес партньорство

Паралелно с растежа, efbet продължава да привлича нови партньори. Чрез своята франчайз програма, компанията предлага на предприемачите в България да станат част от най-бързо развиващата се букмейкърска мрежа при изключително благоприятни условия.

Как да станете партньор?

Процесът е максимално облекчен:

Сайт: bm.efbetshop.com

Телефон за контакт: 0895 511 267 / 0886 502 382

(Платена публикация)