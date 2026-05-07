  Kaizen Gaming спечели тройна титла за оператор на SBC Awards Europe 2026

  • 7 май 2026 | 12:00
Компанията беше отличена с наградите „Оператор на годината в спортните залози“, „Казино оператор на годината“ и „Оператор Иновации в гейминга“

Kaizen Gaming, една от най-големите GameTech компании в света и собственик на онлайн марката за спортни залагания и игри Betano, спечели три големи отличия от SBC Awards Europe 2026. Церемонията се проведе в последния ден на SBC Summit Malta на 30 април.

Със спечелването на отличията „Оператор на годината в спортните залагания“, „Казино оператор на годината“ и „Оператор иновации в гейминга“, Kaizen Gaming затвърждава позицията на Betano като една от водещите, най-доверени и иновативни онлайн платформи за спортни залагания и гейминг в Европа.

Христос Цалаврaс, главен продуктов директор на Kaizen Gaming, коментира:

Потребителското изживяване е в основата на международния успех на Betano през годините. Ние насочваме усилията си към неговото оптимизиране и въвеждането на нови иновации, които развиват нашите възможности, отличават ни от конкуренцията и правят изживяването уникално за нашите потребители. Тези награди олицетворяват именно тази философия. Да успеем да се откроим сред силната конкуренция в европейската iGaming индустрия е голяма чест. Бихме искали да благодарим на журито за наградите и за признанието, както и на нашите служители, че направиха това възможно. По-мотивирани сме от всякога и работим, за да гарантираме, че предоставяме първокласно изживяване на всички, които ни се доверяват за своето развлечение, на всеки пазар, на който оперираме.“

По-рано през 2026 г. Kaizen Gaming отново демонстрира своя фокус върху иновациите, ориентирани към клиента, като обяви придобиването на базирания във Великобритания доставчик на спортен трейдинг и аналитични решения, задвижвани от изкуствен интелект – GamepIAI. Като част от споразумението, Kaizen Gaming интегрира функционалностите на GamepIAI, за да подобри своите възможности в областта на спортния трейдинг, пазарите за залози и анализите на представянето си.

Освен водещите си позиции на много от пазарите, на които оперира, компанията е изградила партньорства и с някои от най-големите клубове и турнири в Европа. Портфолиото от европейски спонсорства на Betano включва сътрудничества с UEFA Europa League и UEFA Conference League, както и с клубове като FC Bayern München, Aston Villa FC, FC Porto, Sporting CP, SL Benfica, AC Sparta Praha, FCSB и Brøndby IF.

За Kaizen Gaming

Kaizen Gaming е една от най-големите GameTech компании в света. С фокус върху технологиите и хората, компанията има за цел непрекъснато да развива изживяването от игрите, които предлага на милиони потребители по целия свят, и да забавлява спортните фенове по иновативен и отговорен начин.

Kaizen Gaming е лицензиран в България и международен организатор на игри с установено присъствие на множество пазари в Европа, Америка и Африка чрез водещата си марка Betano. Компанията има над 3 000 служители по целия свят.

Kaizen Gaming е призната като водещ играч на глобалния пазар на спортни залагания и игри, като е получила редица престижни отличия, включително „Оператор на годината“ както от EGR Operator Awards, така и от SBC Awards 2025.

