Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. ЦСКА пусна билети за "Г" и "В" за финала - вървят като топъл хляб

ЦСКА пусна билети за "Г" и "В" за финала - вървят като топъл хляб

  • 12 май 2026 | 11:54
  • 3836
  • 10
ЦСКА пусна билети за "Г" и "В" за финала - вървят като топъл хляб

ЦСКА пусна в продажба нова порция билети за финала от турнира Sesame Купа на България срещу Локомотив (Пловдив). Този път на пазара са пропуските за т.нар. "лъвчета" в сектор "Г" и за сектор "В". Вчера за час и половина привържениците на "армейците" изкупиха 8000 билета за Северната трибуна.

"Армейци, в продажба са допълнителни билети за финала за Купата на България. Мачът ще се играе на 20 май (сряда) от 19:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

Организаторът на двубоя – Българската професионална футболна лига, стартира продажба на пропуски за „армейски“ фенове в Сектор Г – Лъвчета (блокове 34, 35, 36, 43, 44 и 45) и Сектор В (блокове 28, 29, 30, 31, 32, 33).

Цените на билетите са както следва:

Сектор Г - 12 евро (23,47 лева)
Сектор В - 20 евро (39,12 лева)

От днес до 20 май (сряда) билети ще се продават:

на касите на ст. „Васил Левски“ на ул. „Гурко“ (работно време 10:00-19:00 ч., с изключение на 16 май)

В официалния фен магазин на ЦСКА на ул. Солунска 12 (работно време 10:00-19:00 ч.).

Билетите ще могат да бъдат закупени и на всички каси на Eventim в страната, както и в партньорските обекти - бензиностанции OMV, Orange, Technopolis и Български пощи.

БПФЛ допълнително ще обяви начина на разпределение на билетите за Сектор А. БПФЛ обръща внимание, че привърженици, носещи отличителни знаци (атрибути) на единия отбор, няма да бъдат допускани до секторите, определени за фенове на другия отбор, независимо дали разполагат с валиден билет за съответния сектор", написаха от Борисовата градина.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ботев (Пд) и Арда търсят изход от негативната серия

Ботев (Пд) и Арда търсят изход от негативната серия

  • 12 май 2026 | 07:36
  • 3565
  • 3
Петър Кюмюрджиев: Какво ще е бъдещето на отбора

Петър Кюмюрджиев: Какво ще е бъдещето на отбора

  • 12 май 2026 | 07:23
  • 535
  • 1
Николай Жечев: Очаквам битка

Николай Жечев: Очаквам битка

  • 12 май 2026 | 07:20
  • 454
  • 1
Черно море и Локомотив (Пд) в спор за място на баража за Европа

Черно море и Локомотив (Пд) в спор за място на баража за Европа

  • 12 май 2026 | 07:18
  • 6887
  • 9
Мирослав Банчевски: Корави са

Мирослав Банчевски: Корави са

  • 12 май 2026 | 07:17
  • 418
  • 0
Тодор Манев: Сред най-добрите са

Тодор Манев: Сред най-добрите са

  • 12 май 2026 | 07:15
  • 416
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

“Червена” България полудя! Изкупи всички билети за 40 минути

“Червена” България полудя! Изкупи всички билети за 40 минути

  • 12 май 2026 | 12:25
  • 11115
  • 40
Заложена ли е нова бомба за финала? ЦСКА и Локо (Пд) с коренно противоположна информация за един от секторите

Заложена ли е нова бомба за финала? ЦСКА и Локо (Пд) с коренно противоположна информация за един от секторите

  • 12 май 2026 | 12:01
  • 10237
  • 18
Решено: дадоха само два сектора на ЦСКА за финала, ето как ги разпределиха

Решено: дадоха само два сектора на ЦСКА за финала, ето как ги разпределиха

  • 12 май 2026 | 11:42
  • 9710
  • 36
Венци Стефанов: Не Лудогорец, а Светият синод да поиска Балов, няма да стане

Венци Стефанов: Не Лудогорец, а Светият синод да поиска Балов, няма да стане

  • 12 май 2026 | 12:29
  • 4290
  • 8
Българин е шампион на САЩ! Кристиан Титрийски изведе Хавай до титлата

Българин е шампион на САЩ! Кристиан Титрийски изведе Хавай до титлата

  • 12 май 2026 | 10:44
  • 8655
  • 1
Анчелоти обяви предварителния списък - Игор Тиаго и Неймар са там, Естевао отпада

Анчелоти обяви предварителния списък - Игор Тиаго и Неймар са там, Естевао отпада

  • 12 май 2026 | 07:50
  • 12779
  • 6