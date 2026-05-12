ЦСКА пусна билети за "Г" и "В" за финала - вървят като топъл хляб

ЦСКА пусна в продажба нова порция билети за финала от турнира Sesame Купа на България срещу Локомотив (Пловдив). Този път на пазара са пропуските за т.нар. "лъвчета" в сектор "Г" и за сектор "В". Вчера за час и половина привържениците на "армейците" изкупиха 8000 билета за Северната трибуна.

"Армейци, в продажба са допълнителни билети за финала за Купата на България. Мачът ще се играе на 20 май (сряда) от 19:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.



Организаторът на двубоя – Българската професионална футболна лига, стартира продажба на пропуски за „армейски“ фенове в Сектор Г – Лъвчета (блокове 34, 35, 36, 43, 44 и 45) и Сектор В (блокове 28, 29, 30, 31, 32, 33).



Цените на билетите са както следва:



Сектор Г - 12 евро (23,47 лева)

Сектор В - 20 евро (39,12 лева)



От днес до 20 май (сряда) билети ще се продават:



на касите на ст. „Васил Левски“ на ул. „Гурко“ (работно време 10:00-19:00 ч., с изключение на 16 май)



В официалния фен магазин на ЦСКА на ул. Солунска 12 (работно време 10:00-19:00 ч.).



Билетите ще могат да бъдат закупени и на всички каси на Eventim в страната, както и в партньорските обекти - бензиностанции OMV, Orange, Technopolis и Български пощи.



БПФЛ допълнително ще обяви начина на разпределение на билетите за Сектор А. БПФЛ обръща внимание, че привърженици, носещи отличителни знаци (атрибути) на единия отбор, няма да бъдат допускани до секторите, определени за фенове на другия отбор, независимо дали разполагат с валиден билет за съответния сектор", написаха от Борисовата градина.