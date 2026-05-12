Милица Мирчева спечели полумаратона на Букурещ

Милица Мирчева и кениецът Наасон Кипкорир Черуйот спечелиха 15-ото издание на полумаратона в Букурещ. Състезанието е част от официалния календар на Световната атлетика за шосейни бягания.

В надпреварата при жените Милица Мирчева беше безапелационна и грабна победата с време 01:15:11 часа. След нея на почетната стълбичка се качиха две румънки – Лиляна Драгомир, завършила за 01:17:40 часа, и Александра Стрежа с време 01:20:48 часа.

При мъжете кенийският атлет Черуйот финишира първи на 21-километровото трасе с време 01:02:37 часа. Втори се нареди представителят на домакините Николае Александру Соаре с резултат 01:03:51 часа, а трети остана друг кениец – Пол Тионгик, който спря хронометъра на 01:05:34 часа.