"Сектор Г" поиска ПФЛ да пусне всички билети за "Васил Левски"

Организираните привърженици на ЦСКА излязоха с искане до Професионалната футболна лига за пускане в продажба на билети за всички сектори на Националния стадион "Васил Левски". Феновете от сектор "Г" вече изкупиха 9000 пропуска за финала от Sesame Купа на България срещу Локомотив (Пловдив).

"Армейци, след като изкупихме за отрицателно време докрай Северната трибуна за финала на 20.05. очакваме в максимално кратки срокове от БПФЛ да бъдат пуснати в продажба пропуски за останалите сектори на Националния стадион за червената публика спрямо нуждите и мащабите й. Разбираме желанието на отсрещната страна за равнопоставеност, но за тяхно съжаление тази наивна илюзия не кореспондира с реалността, която ще бъде следната : "Стадионът целият червен!"



Искаме обаче да обърнем внимание на нещо друго, не по-малко важно. В сряда приемаме цифрите от село Бистрица от 17:45 отново на ст. "Васил Левски", а на 16.05. е последното дерби за сезона. Тези два мача са от изключително значение и призоваваме всички вас за абсолютно същата мобилизация и активност. ЦСКА трябва да побеждава във всеки един мач и на терена, и на трибуните, а място за отстъпление няма. Играем за името и честта си, а това предполага само едно - пълно себераздаване от началото до самия край! Бъди един от нас, бъди заедно с ЦСКА!



НАПРЕД, ЧЕРВЕНИТЕ!", написаха във "Фейсбук" от "Сектор Г".