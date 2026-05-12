Министърът: Провеждането на Европейското в България е висока оценка

В "Арена Самоков" в понеделник започна Европейското първенство по борба за кадети и кадетки до 17 години.

Първенството бе официално открито от олимпийския шампион Даниел Игали, член на Бюрото на Обединената световна борба и технически делегат на международната федерация, и петкратната световна шампионка Станка Златева, президент на Българската федерация по борба.

В специалния си поздравителен адрес, отправен към Станка Златева и всички участници, министърът на младежта и спорта Енчо Керязов подчерта: "Провеждането на този престижен спортен форум в България, който събира едни от най-перспективните млади състезатели на Европа, е висока оценка за традициите и авторитета на българската борба, както и за професионализма и последователните усилия на Българската федерация по борба за развитието на спорта сред младите хора."

Министър Керязов изрази увереност, че шампионатът ще протече при отлична организация, в дух на спортсменство, честна надпревара и уважение между участниците. Той отбеляза още, че борбата е спорт с дълбоки традиции и особено значение за България – спорт, който възпитава дисциплина, характер, уважение и стремеж към високи постижения. "Младите състезатели, които днес излизат на тепиха, олицетворяват бъдещето на европейския и световния спорт и с труд, воля и отдаденост дават основание за увереност в неговото успешно развитие", допълва министър Керязов, който завърши поздравлението си с пожеланието: "На добър час!"

Кметът на Община Самоков, инж. Ангел Джоргов, също отправи топло приветствие към участниците, подчертавайки гордостта на Самоков да бъде домакин на такова престижно събитие и традициите на местната борцова школа. При официалното откриване президентът на родната федерация Станка Златева пожела успех на всички състезатели и треньори и "шампионатът да премине за тях по възможно най-добрия начин".